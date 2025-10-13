https://ria.ru/20251013/lavrov-2047919914.html
Лавров призвал не допустить рецидива кризиса в Газе
Лавров призвал не допустить рецидива кризиса в Газе - РИА Новости, 13.10.2025
Лавров призвал не допустить рецидива кризиса в Газе
Россия опасается, что могут быть рецидивы кризиса в Газе, призывает все вовлеченные страны не допустить подобного варианта развития, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T11:48:00+03:00
2025-10-13T11:48:00+03:00
2025-10-13T11:56:00+03:00
россия
в мире
тель-авив
сергей лавров
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046339070_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e5b694b11aa07669f5e6647350f2e4bb.jpg
https://ria.ru/20251013/konflikt-2047920170.html
россия
тель-авив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046339070_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6656de148cbdfacf9d96263ff94f93bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, тель-авив, сергей лавров, хамас
Россия, В мире, Тель-Авив, Сергей Лавров, ХАМАС
Лавров призвал не допустить рецидива кризиса в Газе
Лавров выразил обеспокоенность в отношении будущего Газы