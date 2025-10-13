Рейтинг@Mail.ru
Лавров призвал не допустить рецидива кризиса в Газе - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:48 13.10.2025 (обновлено: 11:56 13.10.2025)
https://ria.ru/20251013/lavrov-2047919914.html
Лавров призвал не допустить рецидива кризиса в Газе
Лавров призвал не допустить рецидива кризиса в Газе - РИА Новости, 13.10.2025
Лавров призвал не допустить рецидива кризиса в Газе
Россия опасается, что могут быть рецидивы кризиса в Газе, призывает все вовлеченные страны не допустить подобного варианта развития, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T11:48:00+03:00
2025-10-13T11:56:00+03:00
россия
в мире
тель-авив
сергей лавров
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046339070_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e5b694b11aa07669f5e6647350f2e4bb.jpg
https://ria.ru/20251013/konflikt-2047920170.html
россия
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046339070_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6656de148cbdfacf9d96263ff94f93bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, тель-авив, сергей лавров, хамас
Россия, В мире, Тель-Авив, Сергей Лавров, ХАМАС
Лавров призвал не допустить рецидива кризиса в Газе

Лавров выразил обеспокоенность в отношении будущего Газы

© AP Photo / Abdel Kareem HanaДым на месте израильского удара в секторе Газа
Дым на месте израильского удара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Дым на месте израильского удара в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия опасается, что могут быть рецидивы кризиса в Газе, призывает все вовлеченные страны не допустить подобного варианта развития, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с журналистами арабских стран.
«
"Мы слышим из рядов ХАМАС, из Тель-Авива, заявления о том, что еще не все закончено, и могут быть рецидивы кризиса", - сказал министр.
Он добавил, что российская сторона считает очень важным, чтобы заинтересованные стороны не допустили подобного варианта развития событий.
Лавров о создании палестинского государства - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Лавров высказался о создании независимого палестинского государства
Вчера, 11:50
 
РоссияВ миреТель-АвивСергей ЛавровХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала