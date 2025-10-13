Рейтинг@Mail.ru
Новости Подмосковья
 
15:55 13.10.2025
Более 30 учителей прошли курсы на подмосковном животноводческом комплексе
Более 30 учителей агротехнологических классов прошли курсы повышения квалификации на животноводческом комплексе "Рота-Агро Благовещенье" в Подмосковье, сообщает РИА Новости, 13.10.2025
московская область (подмосковье), тульская область
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Тульская область
Более 30 учителей прошли курсы на подмосковном животноводческом комплексе

Свыше 30 учителей повысили квалификацию в "Рота-Агро Благовещенье" в Подмосковье

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Более 30 учителей агротехнологических классов прошли курсы повышения квалификации на животноводческом комплексе "Рота-Агро Благовещенье" в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Практический интенсив прошли учителя химии, биологии, физики и математики из школ Московской и Тульской областей. Программа повышения квалификации, организованная Университетом Вернадского, была посвящена знакомству с передовыми технологиями в агропромышленном комплексе. Целью визита стало укрепление связей между теорией и практикой, чтобы учителя могли формировать у школьников актуальные представления о профессиях в сельском хозяйстве.
Мужчина наливает сливки на сковороду - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Почти на 9% выросло производство сливок в Подмосковье
Вчера, 11:28
Участники увидели, как работают автоматизированные системы управления стадом и доения на молочно-товарном комплексе, рассчитанном на 4 тысячи голов крупного рогатого скота. Учителя также посетили овцеводческую ферму, где специалисты подробно рассказали о принципах выращивания животных и продемонстрировали современные технологии заготовки кормов.
В компании "Рота-Агро" подчеркнули важность таких образовательных инициатив для будущего всей отрасли и подтвердили намерение продолжать сотрудничество с Университетом Вернадского в подготовке нового поколения специалистов для АПК. Мероприятие прошло в рамках реализации федерального проекта "Кадры в АПК".
Производство хлебобулочных изделий - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Подмосковье стало лидером в России по производству сыра и хлеба
8 октября, 16:31
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Тульская область
 
 
