Более 30 учителей прошли курсы на подмосковном животноводческом комплексе

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Более 30 учителей агротехнологических классов прошли курсы повышения квалификации на животноводческом комплексе "Рота-Агро Благовещенье" в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Практический интенсив прошли учителя химии, биологии, физики и математики из школ Московской и Тульской областей. Программа повышения квалификации, организованная Университетом Вернадского, была посвящена знакомству с передовыми технологиями в агропромышленном комплексе. Целью визита стало укрепление связей между теорией и практикой, чтобы учителя могли формировать у школьников актуальные представления о профессиях в сельском хозяйстве.

Участники увидели, как работают автоматизированные системы управления стадом и доения на молочно-товарном комплексе, рассчитанном на 4 тысячи голов крупного рогатого скота. Учителя также посетили овцеводческую ферму, где специалисты подробно рассказали о принципах выращивания животных и продемонстрировали современные технологии заготовки кормов.