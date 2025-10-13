https://ria.ru/20251013/kurs-2047992185.html
Более 30 учителей прошли курсы на подмосковном животноводческом комплексе
Более 30 учителей прошли курсы на подмосковном животноводческом комплексе - РИА Новости, 13.10.2025
Более 30 учителей прошли курсы на подмосковном животноводческом комплексе
Более 30 учителей агротехнологических классов прошли курсы повышения квалификации на животноводческом комплексе "Рота-Агро Благовещенье" в Подмосковье, сообщает РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T15:55:00+03:00
2025-10-13T15:55:00+03:00
2025-10-13T15:55:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
тульская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026527674_0:277:2665:1776_1920x0_80_0_0_53298bd90bf9b7116ff956b93029ef9e.jpg
https://ria.ru/20251013/slivki-2047916090.html
https://ria.ru/20251008/podmoskove-2047093782.html
московская область (подмосковье)
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026527674_112:0:2480:1776_1920x0_80_0_0_87213eedf15d362dca7cf183d70df4f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), тульская область
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Тульская область
Более 30 учителей прошли курсы на подмосковном животноводческом комплексе
Свыше 30 учителей повысили квалификацию в "Рота-Агро Благовещенье" в Подмосковье
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Более 30 учителей агротехнологических классов прошли курсы повышения квалификации на животноводческом комплексе "Рота-Агро Благовещенье" в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Практический интенсив прошли учителя химии, биологии, физики и математики из школ Московской и Тульской областей. Программа повышения квалификации, организованная Университетом Вернадского, была посвящена знакомству с передовыми технологиями в агропромышленном комплексе. Целью визита стало укрепление связей между теорией и практикой, чтобы учителя могли формировать у школьников актуальные представления о профессиях в сельском хозяйстве.
Участники увидели, как работают автоматизированные системы управления стадом и доения на молочно-товарном комплексе, рассчитанном на 4 тысячи голов крупного рогатого скота. Учителя также посетили овцеводческую ферму, где специалисты подробно рассказали о принципах выращивания животных и продемонстрировали современные технологии заготовки кормов.
В компании "Рота-Агро" подчеркнули важность таких образовательных инициатив для будущего всей отрасли и подтвердили намерение продолжать сотрудничество с Университетом Вернадского в подготовке нового поколения специалистов для АПК. Мероприятие прошло в рамках реализации федерального проекта "Кадры в АПК".