Через пару месяцев он сделал ее принцессой. История любви короля Абдаллы

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. Эта история напоминает восточную сказку. Ни главный герой, ни его возлюбленная не помышляли о троне. Тем не менее девушка из простой семьи и лишенный прав наследник стали королем и королевой Иордании. Как так получилось — в материале РИА Новости.

Вела самую обычную жизнь

Будущая королева родилась в семье палестинских беженцев в Кувейте. В юные годы Рания аль-Ясин даже и не думала, что когда-то сядет на иорданский трон. Ее родители были самые обычные люди. Отец — педиатр, мать — домохозяйка.

© AP Photo / Hannah McKay/Pool Король Иордании Абдалла II ибн Хусейн © AP Photo / Hannah McKay/Pool Король Иордании Абдалла II ибн Хусейн

"Я вела самую обыкновенную жизнь: кино, спортзал, рестораны, друзья. Родители учили меня, брата и сестру упорно трудиться, чтобы добиться успеха", — рассказывала позже Ее Величество.

Девушка поступила в престижный Американский университет в Каире, а когда в Кувейте бушевала "Война в заливе", семейство аль-Ясин бежало в Иорданию.

Рания успела поработать в иорданском Citibank, затем в Apple.

Личная жизнь палестинки долго не ладилась, она не носила хиджаб, была сторонницей либеральных взглядов, и многие арабские мужчины сторонились ее.

Наследник без трона

Не думал о троне и ее будущий муж, принц Абдалла. Хотя обычно в Иордании наследником становится старший сын, правящий монарх может назначить преемника на свое усмотрение.

Так, король Хусейн перекрыл старшему сыну дорогу к власти, когда тому было всего три года. Повзрослев Абдалла, стал вести беззаботную жизнь богатого аристократа.

Матерью будущего короля была британка, принцесса Муна, урожденная Антуанетта Авриль Гардинер. Она дала мальчику хорошее, но чисто английское воспитание.

Абдалла учился в Великобритании — в Королевской военной академии в Сандхёрсте и сегодня может похвастаться профессиональной спецназовской подготовкой.

Красавец военный, да еще и старший сын короля стал самым завидным холостяком в стране. Сам же он жениться не торопился, чем очень расстраивал отца, однако все изменилось, когда он встретил ее.

Любовь с первого взгляда

Никто точно не знает, где они встретились. Одни говорят, что в офисе банка, где работала Рания. Другие утверждают, что на частной вечеринке, устроенной сестрой Абдаллы. Но факт остается фактом: палестинская беженка и иорданский принц пересеклись — и между ними вспыхнули чувства.

"Любовь с первого взгляда, как бы банально ни звучало", — признавался Абдалла много лет спустя.

Взгляды монархической семьи в Иордании довольно свободные, никто не был против того, что принц выбрал себе "простолюдинку".

Король Хусейн лично наведался в дом аль-Ясинов, чтобы официально условиться с отцом Рании о браке. И согласие на свадьбу было получено.

Свадьба принца Абдаллы и Рании аль-Ясин состоялась 10 июня 1993 года во дворце Захран, а сам день 10 июня был объявлен национальным праздником.

© АГН "Москва" / Александр Авилов Встреча патриарха Кирилла с королем Иордании Абдаллой II в храме Христа Спасителя. 15 февраля 2018 года © АГН "Москва" / Александр Авилов Встреча патриарха Кирилла с королем Иордании Абдаллой II в храме Христа Спасителя. 15 февраля 2018 года

Оказались достойны титула короля и королевы

После свадьбы молодые переехали в апартаменты вдали от дворца и жили, ни в чем не нуждаясь, посвящая все свое свободное время семье.

Когда у Рании и Абдаллы родился первенец, они назвали его Хусейном в честь дедушки, что, конечно же, не могло не растрогать монарха.

К 1999 году состояние Хусейна ухудшилось. Ощущение перемен витало в воздухе. Брат короля готовился к коронации, его жена уже начала перестраивать дворец. Но неожиданно произошло то, чего никто не ожидал: Хусейн вернул титул кронпринца старшему сыну. Это случилось за две недели до его смерти.

Абдаллу провозгласили королем. И вот уже более двадцати лет он правит рука об руку со своей любимой Ранией. За это время журналисты их часто "разводили", но слухи так и не подтвердились. Никому и ничему не удалось разрушить их союз.