https://ria.ru/20251013/knyazhevskaya-2047589283.html
Княжевская: в Очаково-Матвеевском построят дом по программе реновации
Княжевская: в Очаково-Матвеевском построят дом по программе реновации - РИА Новости, 13.10.2025
Княжевская: в Очаково-Матвеевском построят дом по программе реновации
В Очаково-Матвеевском на западе Москвы построят дом в рамках программы реновации, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T10:30:00+03:00
2025-10-13T10:30:00+03:00
2025-10-13T10:30:00+03:00
юлиана княжевская
москомархитектура
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014421279_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_511ae87514b3622ef46af05da337b28a.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014421279_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_321315f321f9fafcee9850513c11a6c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлиана княжевская, москомархитектура, москва
Юлиана Княжевская, Москомархитектура, Москва
Княжевская: в Очаково-Матвеевском построят дом по программе реновации
Княжевская: на западе Москвы построят дом по программе реновации
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В Очаково-Матвеевском на западе Москвы построят дом в рамках программы реновации, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Новостройка, по ее словам, появится вблизи станции Матвеевская МЦД-4.
"Выпущен градостроительный план земельного участка площадью около 0,4 гектара на Веерной улице (рядом с владением 1г). На территории появится жилой дом предельной площадью 15 тысяч квадратных метров", – приводит слова Княжевской пресс-служба Москомархитектуры.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.