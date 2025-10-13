Княжевская: в Очаково-Матвеевском построят дом по программе реновации

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В Очаково-Матвеевском на западе Москвы построят дом в рамках программы реновации, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Новостройка, по ее словам, появится вблизи станции Матвеевская МЦД-4.

"Выпущен градостроительный план земельного участка площадью около 0,4 гектара на Веерной улице (рядом с владением 1г). На территории появится жилой дом предельной площадью 15 тысяч квадратных метров", – приводит слова Княжевской пресс-служба Москомархитектуры.