Ключевая ставка ЦБ России: что это, зачем нужна и на что влияет

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Ключевая процентная ставка — важнейший индикатор состояния экономики и финансового рынка России. Совет директоров Банка России 12 сентября 2025 года ожидаемо принял решение в третий раз подряд снизить ключевую ставку, но лишь на 100 базисных пунктов, до 17,00% годовых. Этот инструмент позволяет Центробанку регулировать экономическую активность и уровень инфляции в стране. Что это такое простыми словами, причины и последствия ее снижения для курса рубля, для банков и бизнеса, график заседаний ЦБ РФ по ключевой ставке на 2025 год, ее показатели сегодня, прогноз на ближайшие годы и мнения экспертов, – в материале РИА Новости.

Что такое ключевая ставка — простыми словами

Ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации представляет собой основной инструмент денежно-кредитной политики, который используется для регулирования экономической активности и уровня инфляции в стране. Это наименьший процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам, а регулятор размещает средства кредитно-финансовых организаций на своих депозитах.





В Центробанке сообщают, что инфляционные ожидания в последние месяцы существенно не изменились и сохраняются на повышенном уровне, что может препятствовать ее устойчивому замедлению. Регулятор прогнозирует, что годовая инфляция снизится до 6,0–7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем. В то же время ценовая динамика по составляющим потребительской корзины неоднородна. Что касается спроса и динамики деловой активности, то видимое охлаждение наблюдается в отраслях, ориентированных на внешний спрос. Тогда как внутренний спрос поддерживает рост доходов населения и бюджетные расходы. Рост потребительской активности ускорился. "Ключевая ставка – это в первую очередь эффективный инструмент стабилизации уровня инфляции в стране, который есть в арсенале у регулятора. Рост цен – нормальное экономическое явление, когда он укладывается в рамки целевых значений Центробанка", – комментирует Артур Мейнхард, руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle.

Изменение ключевой ставки по годам

На заседании Центробанка, состоявшемся 26 июля 2024 года, было принято решение повысить ключевую ставку с 16% до 18%; 13 сентября - до 19%; 25 октября - до 21%; на заседаниях 20 декабря 2024 года, 14 февраля, 21 марта и 25 апреля 2025 года было решено оставить 21%; 6 июня ключевую ставку впервые за три года снизили до 20%; 25 июля снова снизили, уже на два пункта, до 18%.

Инструмент ставки рефинансирования или, по-другому, ключевой ставки был реализован первый раз в 2013 году. Как менялась ключевая ставка с сентября 2013 года, рассказал Алексей Толстик, сооснователь и генеральный директор финтех-платформы Mandarin:

показатель в 2013 году составлял 5,5%. Рост начался с марта 2014 года. До мая она была равна 7,5%, а к декабрю выросла до 17%;

далее ключевая ставка постепенно уменьшалась, к марту 2015 года она составляла 15%;

впоследствии ключевая ставка снижалась в течение нескольких лет, и в 2020 году показатель упал до исторического минимума – 4,25%;

в марте 2021 года возобновился постепенный рост ключевой ставки и к 21 февраля 2022 года она составляла 9,5%;

3 марта 2022 года было зафиксировано максимальное значение за всю историю ключевой ставки – 20%. Ее повышение позволило остановить рост инфляции;

в апреле 2022 года ключевая ставка снизилась до 17%, а в сентябре – до 7,5%;

в июне 2023 года Банк России повысил этот показатель до 8,5%, а в конце августа – до 12%;

с конца декабря 2023 года по июль 2024 года показатель ключевой ставки составлял 16%;

в сентябре 2024 – 19%;

в октябре – 21%;

в декабре – 21%;

в феврале, марте и апреле 2025 года ставка осталась на уровне 21%;

в июне 2025 года Банк России снизил ключевую ставку до 20%;

в июле 2025 года ключевая ставка уменьшилась на один процентный пункт и составила 17%.

Самое высокое значение ставки в 2022 году достигло 20%. Анна Баранова, основатель компании „Эффстеп“, член комитета по развитию женского предпринимательства „Опоры России“ поясняет, что это решение было связано с огромной волатильностью иностранных валют в этот период и санкционным давлением, и на тот момент оно было оправдано и принесло плоды. Шоком стало лишь то, что повышение было очень существенным, более чем в два раза. “Для предпринимателей, у которых ставка по кредиту была привязана к ключевой ставке, это стало серьезным ударом, потому что их экономика не была рассчитана на это, – рассказывает эксперт.– Однако увеличение ставки тогда положительно повлияло на размещение вкладов и депозитов. В связи с нестабильной ситуацией начался массовый отток вкладов из банков и привлекательные условия позволили урегулировать этот момент”.

“В 2023 году ключевая ставка варьировалась в пределах 7,5-8%, что отражало текущую экономическую ситуацию и очевидные крайне успешные усилия финансового блока Правительства по стабилизации инфляции”, – говорит Вадим Петров, член Межсессионной финансовой консультативной группы (IFAG) IOC UNESCO и российской делегации в UNESCO, мастер государственного управления (MPA).

2024 год завершился со значением в 21%, в феврале, марте и апреле 2025 года было принято решение оставить ключевую ставку на этом же уровне. В июне, июле и сентябре – понизить до 17%.

График заседаний ЦБ РФ в 2025 году

По информации ЦБ РФ, встречи, посвященные обсуждению ключевой ставки, проходят восемь раз в год в следующие даты:

14 февраля;

21 марта;

25 апреля;

6 июня;

25 июля;

12 сентября;

24 октября;

24 октября; 19 декабря.

Как принимается решение об изменении ключевой ставки

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Центрального банка по оговоренным датам заседания. Обычно заседания проводятся в плановом порядке с периодичностью раз в месяц, но возможны и внеплановые сборы.

Артур Мейнхард поясняет, что решение по ключевой ставке принимается коллегиальным органом на основе статистических данных. Учитывается не только инфляция, а экономическая картина в целом, например, в расчёт берутся ситуация на рынке труда, деловая активность, внешнеторговый баланс, кредитные карты.

Совет директоров Банка России состоит из 15 участников, включая председателя. С 2013 года эту должность занимает Эльвира Набиуллина . Членов совета выбирает Госдума РФ сроком на пять лет.

Алексей Суханов, кандидат экономических наук, руководитель департамента по работе на финансовых и фондовых рынках ПАО “Норвик Банк” отмечает, что ЦБ постоянно отслеживает десятки экономических параметров. Один из ключевых макроэкономических показателей для определения ключевой ставки – таргетированный уровень инфляции и уровень экономической активности.

“Для нормально функционирующей и развивающейся экономики небольшой контролируемый уровень инфляции – норма. Если она разгоняется выше целевых показателей, есть риск того, что она превратится в самоподдерживающийся процесс, который продолжает затягивать в себя все новые и новые отрасли, а за счет взаимосвязей возникнет “эффект домино” и инфляция начнет неконтролируемо разгоняться. Также нужно учитывать инфляционные ожидания граждан и бизнеса. Основываясь на этих прогнозах, планируется потребление, рассчитываются сбережения и инвестиции, формируются цены и зарплаты”, – говорит эксперт.

При этом ЦБ постоянно мониторит еще десятки разных параметров, показывающих “состояние здоровья” экономики. Все они влияют на принимаемые решения по важнейшим инструментам регулирования экономики.

Мнение экспертов

Ключевая ставка влияет в первую очередь на финансовый рынок: удорожает кредиты и делает более выгодными накопительные счета и вклады. Артур Мейнхард отмечает, что таким образом она стимулирует население меньше тратить и больше сберегать, а бизнесу приходится либо занимать под более высокий процент, либо воздержаться от роста долговых обязательств. Всё это призвано замедлить инфляцию. Российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста.

Константин Андрианов, доцент кафедры институциональной экономики ГУУ , эксперт Госдумы и Центробанка РФ, Академик РАЕН и МАМ считает, что повышая ключевую ставку, руководство Центробанка увеличивает кредитные ставки и производственные издержки промышленников и, как следствие, подливает масло в “инфляционный огонь”.

“Очевидно, что в нынешней ситуации в российской экономике, в целях создания условий для ее устойчивого роста, необходимо не повышение, а кардинальное снижение ключевой ставки Центробанка с целью постепенного снижения конечных ставок по кредитным ресурсам до уровня в пределах 4-5% (то есть в пределах рентабельности большинства отраслей промышленности и целевого ориентира по инфляции). Вместе с тем, существенное снижение ключевой ставки – это и необходимое жесткое условие выполнения ключевых поручений Президента РФ – обеспечения импортозамещения по всем направлениям и обеспечения технологического и, в целом, экономического суверенитета России”, – утверждает эксперт.

Для чего нужна

Ключевая ставка необходима для управления денежной массой в экономике и контроля над инфляцией. Эдуард Христианов, первый зампред РосДорБанка поясняет, что ключевая ставка выполняет две функции: является главным показателем состояния монетарных отношений в пределах страны и основным инструментом для регулирования уровня инфляции. Кроме того, она может стимулировать или, при необходимости, сдерживать экономическую активность как предприятий, так и частных домохозяйств.

Низкая ключевая ставка активизирует экономические процессы: потребители активнее берут кредиты и увеличивают объемы покупок, что, в свою очередь, побуждает производителей наращивать объемы выпуска товаров. “В текущей ситуации, когда предложение не поспевает за возрастающим спросом, монетарные органы обязаны увеличить ключевую ставку для того, чтобы поощрять как граждан, так и компании к накоплению средств вместо осуществления покупок. Ставка должна быть выше при высоком уровне цен и сохраняться на повышенном уровне в течение более продолжительного времени”, – комментирует эксперт.

На что влияет ключевая ставка

С помощью ключевой ставки Центральный банк имеет возможность влиять на экономический климат в целом в стране.

На кредитные ставки

Ключевая ставка, по словам Вадима Петрова, оказывает значительное влияние на кредитные ставки. Когда ЦБ РФ повышает ключевую ставку, коммерческие банки вынуждены увеличивать процентные ставки по кредитам, чтобы компенсировать возросшие затраты на привлечение средств. Это приводит к снижению спроса на кредиты (сюда входить и ипотека) и замедлению экономического роста. Ну и наоборот, снижение ключевой ставки сделает кредиты доступнее, вернется стимулирование потребления и инвестиций.

На инфляцию и экономический рост

Инфляция – это рост цен на товары и услуги, причина обесценивания денег и снижения покупательной способности населения. При этом в умеренной инфляции, по мнению Алексея Толстика, нет ничего плохого, она считается драйвером роста экономики. Отсутствие инфляции становится негативным фактором, ведь при нулевой или отрицательной инфляции у людей нет стимулов покупать товары или держать деньги на депозитах.

“Регулятор стремится к тому, чтобы добиться уровня инфляции в 4%. Это умеренная инфляция, при которой накопления граждан не будут быстро обесцениваться, а у компаний появится стимул вкладывать средства в развитие. Такое значение является наиболее комфортным для экономики. Для его достижения Банк России меняет ключевую ставку”, – говорит аналитик.

Если рост цен будет стабильным, ставку не придется поднимать слишком высоко или опускать слишком низко. Ситуация в экономике будет прогнозируемой, люди смогут спокойнее планировать свои дальнейшие траты, а бизнес – точнее просчитывать цели и инвестиции и активнее вкладывать средства в новые проекты.

На бизнес

На бизнесе ключевая ставка может сказываться как положительным, так и отрицательным образом. В любом бизнесе важна адаптивность и быстрое реагирование на изменение условий. Вадим Петров подчеркивает, что высокие ставки увеличивают стоимость заемных средств, что может привести к сокращению инвестиций и замедлению роста компаний. Низкие ставки делают кредиты доступнее, что способствует расширению бизнеса и увеличению производственных мощностей.

“Высокие процентные ставки заставляют бизнес поднимать цены. По оценкам Сбербанка за первые 5 месяцев 2024 года 94% кредитов бизнеса были оборотными и всего 6% инвестиционными, – говорит Владимир Толгский, индивидуальный предприниматель. – Годом ранее инвестиционных кредитов было в 3,5 раза больше. Компании берут деньги на оборотку под высокий процент. Тогда их ждет рост издержек, которые в конечном итоге перекладываются на потребителя. Бизнес стоит перед выбором – брать дорогие деньги или закрываться. Стоимость обслуживания долга растёт. А если приходится перезанимать – то опять под более высокий процент. Соотношение между оборотными и инвестиционными кредитами также говорит о том, что роста и развития в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП) практически нет”.

На акции

Артур Мейнхард дополняет, что на фондовом рынке рост ключевой ставки является негативом для акций, поскольку растут издержки бизнеса, которые закладываются в цены. Альтернативным способом привлечения капитала для компаний становится выпуск облигаций, купонная доходность по новым выпускам которых увеличивается с ростом ключевой ставки.

“Если ключевая ставка находится на высоком уровне достаточно продолжительное время или неопределенность по отношению к денежно-кредитной политике возрастает, то на долговом рынке становится больше флоатеров – ценных бумаг с привязкой купонных выплат к базовому активу, в частности, ключевой ставке. Как правило, они предполагают премию в 1-2% к базовому индикатору. Минфин , кстати, тоже перешёл только от размещений облигаций федерального займа с постоянным купоном к периодической эмиссии ОФЗ с переменным купоном”, – уточняет эксперт.

Повышение ключевой ставки

Вадим Петров отмечает, что повышение ключевой ставки обычно происходит в ответ на высокую инфляцию или риски ее роста.

Причины

Основные причины повышения: возможность удержать инфляцию, которая не опережает прогноз ЦБ, и отрегулировать темп роста цен.

Последствия

Последствия повышения включают снижение потребительской активности, сокращение инвестиций и замедление экономического роста.

Понижение ключевой ставки

Понижение ключевой ставки происходит в условиях низкой инфляции или экономического спада. По словам Вадима Петрова, в 2023 году ЦБ РФ снизил ставку до 7,5-8%, чтобы поддержать экономический рост и стабилизировать финансовые рынки.

Причины

Обычная мера снижения ставки применяется для стимулирования развития бизнеса, формирования благоприятного экономического климата в стране.

Последствия

Последствия снижения базовой ставки включают увеличение доступности кредитов, рост потребления и инвестиций, а также ускорение экономического роста.

Ключевая ставка в других странах

Ключевая ставка широко применяется по всему миру. Сравнение ключевой ставки в России с аналогичными показателями в других странах показывает значительные различия. По словам Владимира Толгского, с большим вниманием экономисты и финансисты следят за заседаниями ФРС (Федеральной Резервной Системы) в США или ( ЕЦБ ) Европейского Центрального Банка в Евросоюзе.

По данным на конец прошлого года, в Евросоюзе ключевая ставка – на уровне 3,15%. В Турции 50% – 47,5%. Инфляция там очень высокая. В Египте ключевая ставка держится на отметке 27,25% при инфляции 23,7%. Это подчеркивает разнообразие подходов к денежно-кредитной политике в зависимости от экономических условий”, – говорит эксперт. Самое низкое значение установлено в Японии – 0,25 %.

Прогноз по ключевой ставке

Прогнозы по ключевой ставке зависят от множества факторов, включая динамику инфляции, состояние мировой экономики и внутренние экономические условия.

Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России , с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6,0–7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

Где и как можно узнать ключевую ставку

ЦБ публикует решения по ключевой ставке сразу же после заседания. Последние данные, пресс-релизы, отчеты по итогам заседаний Совета директоров и историю изменений ключевой ставки в виде графика можно отследить на официальном сайте Банка России – cbr.ru – в разделе “Денежно-кредитная политика”.

“После заседания Совета директоров пресс-служба регулятора выпускает официальный пресс-релиз, где указывает причины изменения или сохранения ключевой ставки. Кроме того, на шестой рабочий день после каждого решения по ключевой ставке публикуется резюме обсуждения. В нем отражается решение в период тишины и на заседании Совета директоров. Регулятор также публикует среднесрочный макроэкономический прогноз с резюме и комментарием к нему”, – поясняет Алексей Толстик.