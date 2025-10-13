Рейтинг@Mail.ru
Продление ареста Карапетяну рассмотрит провластный судья, считают адвокаты - РИА Новости, 13.10.2025
22:18 13.10.2025
Продление ареста Карапетяну рассмотрит провластный судья, считают адвокаты
Продление ареста Карапетяну рассмотрит провластный судья, считают адвокаты
Продление ареста Карапетяну рассмотрит провластный судья, считают адвокаты

Стало известно, кто рассмотрит ходатайство о продлении ареста Карапетяну

© Фото : TASHIRСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Фото : TASHIR
Самвел Карапетян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 13 окт - РИА Новости. Ходатайство о продлении ареста предпринимателю Самвелу Карапетяну во вторник в Ереване рассмотрит судья Ваге Долмазян, принимающий желательные для властей решения по резонансным делам, говорится в заявлении команды адвокатов бизнесмена.
В понедельник адвокат Карапетяна Лиана Гаспарян сообщила РИА Новости, что суд в Ереване 14 октября рассмотрит вопрос о продлении ареста предпринимателю.
Глава Ширакской епархии ААЦ архиепископ Микаэл Аджапахян - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Архиепископ Микаэл пообещал быть большей угрозой для властей Армении
4 октября, 21:29
В заявлении защиты Карапетяна отмечается, что 13 октября, к концу рабочего дня, из антикоррупционного суда стороне ей сообщили, что рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока содержания предпринимателя под стражей передано судья Долмазяну.
«
"Ходатайство было подано следователем еще 11 октября, и для поиска "кандидата" для его рассмотрения потребовалось столько времени. Судья, которому передали это явно необоснованное ходатайство, известен в обществе как выносящий исключительно угодные властям решения по резонансным делам. Что еще более примечательно, судья, получив материалы, уже допустил существенное нарушение, назначив заседание менее чем за 24 часа", - подчеркнули адвокаты.
Они заявили, что необходимость спешности в данном случае отсутствовала, поскольку срок содержания под стражей Карапетяна истекал 18 октября. "Эти действия также не поддаются какой-либо правовой логике. Политическое преследование Самвела Карапетяна неоспоримо, масштабные грубые нарушения очевидны и беспрецедентны", - говорится в заявлении.
В понедельник пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила РИА Новости, что обвинение Карапетяну было дополнено пунктами статьи об отмывании денег. Адвокаты Карапетяна распространили заявление, в котором говорится, что новое обвинение предъявлено без каких-либо относящихся к делу данных, без какого-либо минимального правового и законного основания.
Дарон Аджемоглу - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Лауреат Нобелевской премии по экономике поможет движению Карапетяна
11 октября, 18:18
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как предприниматель заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Сторонники предпринимателя, владельца компании Ташир Групп Самвела Карапетяна у здания суда в Ереване - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Пять тысяч добровольцев присоединились к движению Карапетяна в Армении
11 октября, 17:15
 
