Продление ареста Карапетяну рассмотрит провластный судья, считают адвокаты

"Ходатайство было подано следователем еще 11 октября, и для поиска "кандидата" для его рассмотрения потребовалось столько времени. Судья, которому передали это явно необоснованное ходатайство, известен в обществе как выносящий исключительно угодные властям решения по резонансным делам. Что еще более примечательно, судья, получив материалы, уже допустил существенное нарушение, назначив заседание менее чем за 24 часа", - подчеркнули адвокаты.