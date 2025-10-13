https://ria.ru/20251013/kantseljarija-2047892327.html
Офис Нетаньяху подтвердил освобождение первой группы заложников
Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху подтвердила освобождение из сектора Газа первой группы из семи заложников, вскоре они будут доставлены... РИА Новости, 13.10.2025
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
обострение палестино-израильского конфликта
израиль
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта
Офис Нетаньяху подтвердил освобождение первой группы заложников
Канцелярия Нетаньяху подтвердила освобождение первой группы заложников из Газы