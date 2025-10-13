Рейтинг@Mail.ru
09:30 13.10.2025
Офис Нетаньяху подтвердил освобождение первой группы заложников
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта
Офис Нетаньяху подтвердил освобождение первой группы заложников

Канцелярия Нетаньяху подтвердила освобождение первой группы заложников из Газы

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт – РИА Новости. Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху подтвердила освобождение из сектора Газа первой группы из семи заложников, вскоре они будут доставлены военными на территорию Израиля.
"Правительство Израиля приветствует возвращение похищенных на родную землю. Их семьи были уведомлены уполномоченными органами власти о том, что они присоединились к нашим силам в секторе Газа и вскоре отправятся на территорию Израиля", - говорится в сообщении.
В канцелярии Нетаньяху подтвердили имена освобожденных заложников. В список вошли Омри Миран, Матан Ангерст, Алон Эвель, Эйтан Мор, Гали Берман, Зив Берман, Гай Гальбоа Далаль.
Полиция в Израиле
В офисе Нетаньяху назвали состояние освобожденных заложников ужасающим
8 февраля, 14:33
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
