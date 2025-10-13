Рейтинг@Mail.ru
Сборная Кабо-Верде впервые в истории пробилась на чемпионат мира по футболу - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:37 13.10.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Сборная Кабо-Верде впервые в истории пробилась на чемпионат мира по футболу

Сборная Кабо-Верде в 2026 году впервые сыграет на чемпионате мира по футболу

© Фото : Пресс-служба сборной Кабо-Верде по футболуСборная Кабо-Верде по футболу
Сборная Кабо-Верде по футболу - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Фото : Пресс-служба сборной Кабо-Верде по футболу
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Сборная Кабо-Верде дома обыграла команду Эсватини в матче заключительного, десятого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года в африканской зоне и впервые в своей истории квалифицировалась в финальную часть соревнований.
Встреча прошла в Прае и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Мячи забили Дайлон Ливраменто (48-я минута), Вилли Семеду (54) и Стопира (90+3). В стартовом составе сборной Кабо-Верде на игру вышел полузащитник "Краснодара" Кевин Ленини.
В параллельных матчах сборная Камеруна сыграла вничью с командой Анголы, а сборная Ливии - с командой Маврикия. Обе встречи завершились со счетом 0:0.
Сборная Кабо-Верде (23 очка) заняла первое место в группе D, следом расположились команды Камеруна (19), Ливии (16), Анголы (12), Маврикия (6) и Эсватини (3). Победители групп автоматически квалифицируются на чемпионат мира. Четыре лучшие сборные из девяти, занявших в своих группах вторые места, в ноябре в Марокко разыграют путевку в межконтинентальные стыковые матчи.
Сборная Кабо-Верде стала 22-м участником чемпионата мира, который летом 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Также сборная Кабо-Верде станет третьим дебютантом предстоящего турнира после сборных Иордании и Узбекистана.
Египетский футболист Мохаммед Салах - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Сборная Египта отобралась на ЧМ-2026
8 октября 2025, 21:30
 
ФутболСпортЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    ПСЖ
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Кристал Пэлас
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Барселона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Мальорка
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    1
    5
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    Зенит
    69
    78
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Севилья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Атлетик Бильбао
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала