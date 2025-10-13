https://ria.ru/20251013/granitsa-2047937120.html
ЦАХАЛ сообщила, что вторая группа заложников пересекла границу Израиля
ЦАХАЛ сообщила, что вторая группа заложников пересекла границу Израиля
ЦАХАЛ сообщила, что вторая группа заложников пересекла границу Израиля
Вторая группа заложников, включая уроженца Донбасса Максима Харкина, пересекла границу Израиля, сообщила в понедельник пресс-служба Армии обороны Израиля
донбасс
израиль
ЦАХАЛ сообщила, что вторая группа заложников пересекла границу Израиля
ЦАХАЛ: вторая группа заложников из 13 человек пересекла границу Израиля
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Вторая группа заложников, включая уроженца Донбасса Максима Харкина, пересекла границу Израиля, сообщила в понедельник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Вернувшиеся заложники Матан Ценгаукер, Максим Харкин, Сегев Кальфон, Йосеф-Хаим Охана, Нимрод Коэн, Авинатан Ор, Авиталь Давид, Эйтан Хорн, Давид Куньо, Ариэль Куньо, Элькана Бухбут, Бар Куперштейн и Ром Браславский, сопровождаемые силами ЦАХАЛ и ШАБАК (Службы общей безопасности - ред.), недавно пересекли границу государства Израиль", - говорится в сообщении.
Отмечается, что группа бывших заложников направляется в пункт первоначального приема, где пройдут медицинский осмотр.
На данный момент у палестинского движения ХАМАС
больше не осталось живых израильских заложников, боевики удерживают тела еще 28 заложников, передача которых ожидается позже.
Ранее Израиль
и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.