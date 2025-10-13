Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ сообщила, что вторая группа заложников пересекла границу Израиля
12:57 13.10.2025 (обновлено: 13:18 13.10.2025)
ЦАХАЛ сообщила, что вторая группа заложников пересекла границу Израиля
ЦАХАЛ сообщила, что вторая группа заложников пересекла границу Израиля
в мире
донбасс
израиль
армия обороны израиля (цахал)
© AP Photo / Abdel Kareem HanaАвтомобили Красного Креста, прибывающие для передачи израильских заложников в Хан-Юнисе
Автомобили Красного Креста, прибывающие для передачи израильских заложников в Хан-Юнисе - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Автомобили Красного Креста, прибывающие для передачи израильских заложников в Хан-Юнисе
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Вторая группа заложников, включая уроженца Донбасса Максима Харкина, пересекла границу Израиля, сообщила в понедельник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Вернувшиеся заложники Матан Ценгаукер, Максим Харкин, Сегев Кальфон, Йосеф-Хаим Охана, Нимрод Коэн, Авинатан Ор, Авиталь Давид, Эйтан Хорн, Давид Куньо, Ариэль Куньо, Элькана Бухбут, Бар Куперштейн и Ром Браславский, сопровождаемые силами ЦАХАЛ и ШАБАК (Службы общей безопасности - ред.), недавно пересекли границу государства Израиль", - говорится в сообщении.
Отмечается, что группа бывших заложников направляется в пункт первоначального приема, где пройдут медицинский осмотр.
На данный момент у палестинского движения ХАМАС больше не осталось живых израильских заложников, боевики удерживают тела еще 28 заложников, передача которых ожидается позже.
Ранее Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Посол России выразил соболезнования в связи с гибелью заложников в Газе
