Госавтоинспекция: в первые две недели октября погибли 22 ребенка

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Водители должны обеспечить максимальную безопасность детям-пассажирам, призывает Госавтоинспекция МВД России.

Как сообщили в ведомстве, с 1 по 12 октября на дорогах России зафиксировано 607 ДТП с участием несовершеннолетних. В этих происшествиях погибли 22 ребенка, а 986 юных участников дорожного движения получили ранения. Абсолютное большинство погибших — 19 детей — были пассажирами транспортных средств.

В минувшие выходные было зарегистрировано 98 ДТП с участием детей, в которых погибли 8 детей-пассажиров и 104 ребенка получили ранения. Среди пострадавших — 55 пассажиров, 38 пешеходов, один велосипедист и 10 водителей мототранспорта.

В связи с этим Госавтоинспекция МВД России обращает особое внимание на необходимость обеспечения безопасности детей-пассажиров.

"Ключевым правилом является использование сертифицированного детского удерживающего устройства, подобранного строго по росту и весу ребенка. Это не просто рекомендация, а прямая обязанность каждого водителя", — подчеркивает начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России Сергей Хранцкевич.

В Госавтоинспекции добавили, что многие водители недооценивают важность правильного использования автокресел, забывая, что при столкновении даже на скорости 50 км/ч вес ребенка увеличивается в десятки раз. "Удержать ребенка на руках физически невозможно — только правильно установленное автокресло или бустер могут предотвратить трагедию", — добавляет Хранцкевич.

Госавтоинспекция напоминает, что безопасность детей-пассажиров зависит от комплекса мер: использования сертифицированных детских удерживающих устройств, правильной установки и фиксации ребенка в автокресле перед каждой поездкой, выбора безопасной скорости движения и полного отказа от опасных маневров. Также очень важно исключить отвлечение внимания во время движения – быть предельно сконцентрированным на дорожной обстановке. Большое значение имеет и личный пример дисциплинированного поведения на дороге, который показывают родители.

"Родители обязаны демонстрировать образцовую дисциплину. Усаживая ребенка в автомобиль, водитель берет на себя стопроцентную ответственность за его жизнь и здоровье. Эта ответственность не может быть переложена на дорожные обстоятельства, плохую дорогу или других участников движения", — заключили в Госавтоинспекции.