Госавтоинспекция: в первые две недели октября погибли 22 ребенка
18:34 13.10.2025 (обновлено: 18:48 13.10.2025)
https://ria.ru/20251013/gosavtoinspektsiya-2048031576.html
Госавтоинспекция: в первые две недели октября погибли 22 ребенка
Госавтоинспекция: в первые две недели октября погибли 22 ребенка - РИА Новости, 13.10.2025
Госавтоинспекция: в первые две недели октября погибли 22 ребенка
Водители должны обеспечить максимальную безопасность детям-пассажирам, призывает Госавтоинспекция МВД России. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T18:34:00+03:00
2025-10-13T18:48:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048031060_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_27f66a417f247d5d3fe30317ac0c1cca.jpg
https://ria.ru/20251010/nakazanie-2047591365.html
https://ria.ru/20250904/gosavtoinspektsiya-2039672594.html
Госавтоинспекция: в первые две недели октября погибли 22 ребенка

Госавтоинспекция: Водители должны обеспечить безопасность детям-пассажирам

© Фото : Госавтоинспекция МВД России Сотрудники ДПС
Сотрудники ДПС - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Фото : Госавтоинспекция МВД России
Сотрудники ДПС
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Водители должны обеспечить максимальную безопасность детям-пассажирам, призывает Госавтоинспекция МВД России.
Как сообщили в ведомстве, с 1 по 12 октября на дорогах России зафиксировано 607 ДТП с участием несовершеннолетних. В этих происшествиях погибли 22 ребенка, а 986 юных участников дорожного движения получили ранения. Абсолютное большинство погибших — 19 детей — были пассажирами транспортных средств.
В Госавтоинспекции напомнили о наказании за поддельные иностранные права
10 октября, 18:18
В Госавтоинспекции напомнили о наказании за поддельные иностранные права
10 октября, 18:18
В минувшие выходные было зарегистрировано 98 ДТП с участием детей, в которых погибли 8 детей-пассажиров и 104 ребенка получили ранения. Среди пострадавших — 55 пассажиров, 38 пешеходов, один велосипедист и 10 водителей мототранспорта.
В связи с этим Госавтоинспекция МВД России обращает особое внимание на необходимость обеспечения безопасности детей-пассажиров.
"Ключевым правилом является использование сертифицированного детского удерживающего устройства, подобранного строго по росту и весу ребенка. Это не просто рекомендация, а прямая обязанность каждого водителя", — подчеркивает начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России Сергей Хранцкевич.
В Госавтоинспекции добавили, что многие водители недооценивают важность правильного использования автокресел, забывая, что при столкновении даже на скорости 50 км/ч вес ребенка увеличивается в десятки раз. "Удержать ребенка на руках физически невозможно — только правильно установленное автокресло или бустер могут предотвратить трагедию", — добавляет Хранцкевич.
Госавтоинспекция напоминает, что безопасность детей-пассажиров зависит от комплекса мер: использования сертифицированных детских удерживающих устройств, правильной установки и фиксации ребенка в автокресле перед каждой поездкой, выбора безопасной скорости движения и полного отказа от опасных маневров. Также очень важно исключить отвлечение внимания во время движения – быть предельно сконцентрированным на дорожной обстановке. Большое значение имеет и личный пример дисциплинированного поведения на дороге, который показывают родители.
"Родители обязаны демонстрировать образцовую дисциплину. Усаживая ребенка в автомобиль, водитель берет на себя стопроцентную ответственность за его жизнь и здоровье. Эта ответственность не может быть переложена на дорожные обстоятельства, плохую дорогу или других участников движения", — заключили в Госавтоинспекции.
Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни".
Перерегистрация машины - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Госавтоинспекция предупредила о перерегистрации машин из новых субъектов РФ
4 сентября, 15:00
 
