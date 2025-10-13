Рейтинг@Mail.ru
10:40 13.10.2025
Голикова спрогнозировала рост числа занятых на рынке труда к 2032 году
Голикова спрогнозировала рост числа занятых на рынке труда к 2032 году
Количество работающих людей в России к 2032 году составит 74,3 миллиона человек по оценкам кабмина РФ, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 13.10.2025
общество, россия, татьяна голикова
Общество, Россия, Татьяна Голикова
Голикова спрогнозировала рост числа занятых на рынке труда к 2032 году

Голикова: к 2032 году в России будет занято 74,3 миллиона человек

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Количество работающих людей в России к 2032 году составит 74,3 миллиона человек по оценкам кабмина РФ, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"По предварительным оценкам, которые мы сейчас видим, с учетом нового прогноза социально-экономического развития цифра занятых на рынке труда к 2032 году составит 74,3 миллиона человек", - сказала Голикова во время совещания премьер-министра РФ с вице-премьерами.
Она отметила, что это на 1,1 миллиона человек выше, чем было в 2024 году, но на 200 тысяч человек меньше, чем было в прогнозе прошлого года.
Правительство ожидает роста численности в сфере здравоохранения, профессиональной и научно-технической деятельности, сфере гостеприимства, транспортировки и хранения, на обрабатывающих производствах, в строительстве и IТ.
ОбществоРоссияТатьяна Голикова
 
 
