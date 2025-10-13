Рейтинг@Mail.ru
Освобожденные Израилем палестинцы из сектора Газа прибыли на юг анклава - РИА Новости, 13.10.2025
17:00 13.10.2025 (обновлено: 23:24 13.10.2025)
Освобожденные Израилем палестинцы из сектора Газа прибыли на юг анклава
Освобожденные Израилем палестинцы из сектора Газа прибыли на юг анклава - РИА Новости, 13.10.2025
Освобожденные Израилем палестинцы из сектора Газа прибыли на юг анклава
Задержанные Израилем в секторе Газа после 7 октября 2023 года и освобожденные в соответствии с планом президента США Дональда Трампа палестинцы прибыли в город... РИА Новости, 13.10.2025
в мире
израиль
сша
иерусалим
дональд трамп
израиль
сша
иерусалим
Новости
Освобожденные в соответствии с планом Трампа палестинцы
Освобожденные в соответствии с планом Трампа палестинцы прибыли в город Хан-Юнис на юге анклава, сообщил в понедельник палестинский медиаофис по делам пленных. Медиаофис подтвердил, что, помимо 1718 заключенных из сектора Газа, Израиль отпустил на свободу 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки. Эти люди были отправлены на Западный берег, в Иерусалим и за границу.
Освобожденные Израилем палестинцы из сектора Газа прибыли на юг анклава

Освобожденные Израилем палестинцы из сектора Газа прибыли в Хан-Юнис

ДОХА, 13 окт - РИА Новости. Задержанные Израилем в секторе Газа после 7 октября 2023 года и освобожденные в соответствии с планом президента США Дональда Трампа палестинцы прибыли в город Хан-Юнис на юге анклава, сообщил в понедельник палестинский медиаофис по делам пленных.
"Более 1,7 тысячи задержанных Израилем после 7 октября 2023 года палестинцев, которые были отпущены на свободу по обмену на израильских заложников, прибыли на автобусах в город Хан-Юнис на юге сектора Газа на площадь вблизи медицинского комплекса Насер. Они пройдут медицинское обследование в полевом госпитале, специально устроенном для обследования отпущенных из израильских тюрем палестинцев", - отметили в медиаофисе.
Телеканал "Аль-Араби" показал, как сотни людей собрались на площади, чтобы приветствовать бывших палестинских заключенных.
Медиаофис по делам заключенных подтвердил, что, помимо 1718 заключенных из сектора Газа, Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки. Эти люди были отправлены на Западный берег, в Иерусалим и за границу.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
