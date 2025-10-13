https://ria.ru/20251013/gaza-2048076696.html
Освобожденные Израилем палестинцы из сектора Газа прибыли на юг анклава
Освобожденные Израилем палестинцы из сектора Газа прибыли на юг анклава
Освобожденные Израилем палестинцы из сектора Газа прибыли на юг анклава
Задержанные Израилем в секторе Газа после 7 октября 2023 года и освобожденные в соответствии с планом президента США Дональда Трампа палестинцы прибыли в город...
Освобожденные в соответствии с планом Трампа палестинцы
Освобожденные в соответствии с планом Трампа палестинцы прибыли в город Хан-Юнис на юге анклава, сообщил в понедельник палестинский медиаофис по делам пленных.
Медиаофис подтвердил, что, помимо 1718 заключенных из сектора Газа, Израиль отпустил на свободу 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки. Эти люди были отправлены на Западный берег, в Иерусалим и за границу.
Освобожденные Израилем палестинцы из сектора Газа прибыли на юг анклава
Освобожденные Израилем палестинцы из сектора Газа прибыли в Хан-Юнис