Участники саммита по Газе отметили необходимость дальнейших консультаций
Участники саммита по Газе отметили необходимость дальнейших консультаций - РИА Новости, 13.10.2025
Участники саммита по Газе отметили необходимость дальнейших консультаций
Участники проходящего в египетском Шарм-эш-Шейхе саммита по прекращению конфликта в секторе Газа отметили необходимость начала консультаций о механизмах... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T21:27:00+03:00
2025-10-13T21:27:00+03:00
2025-10-13T21:27:00+03:00
в мире
шарм-эш-шейх
сша
египет
дональд трамп
абдель фаттах ас-сиси
хамас
саммит по газе в египте
шарм-эш-шейх
сша
египет
Участники саммита по Газе отметили необходимость дальнейших консультаций
Ас-Сиси: участники саммита по Газе отметили необходимость будущих консультаций
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 13 окт - РИА Новости. Участники проходящего в египетском Шарм-эш-Шейхе саммита по прекращению конфликта в секторе Газа отметили необходимость начала консультаций о механизмах реализации следующих этапов плана президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию, заявила канцелярия президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси.
В понедельник президент США Дональд Трамп
, ас-Сиси
, президент Турции
Тайип Эрдоган и эмир Катара
Тамим ибн Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе
всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа. Американский лидер отметил, что третий и четвертый этапы его плана из 20 пунктов по перемирию в секторе уже идут.
"Была отмечена необходимость начать консультации о способах и механизмах реализации следующих этапов плана Трампа по урегулированию, начиная с вопросов, связанных с управлением, безопасностью и восстановлением сектора Газа, и заканчивая политическим путем урегулирования", - сообщается в заявлении канцелярии ас-Сиси.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы палестинское движение ХАМАС
и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.