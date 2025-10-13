Рейтинг@Mail.ru
Участники саммита по Газе отметили необходимость дальнейших консультаций - РИА Новости, 13.10.2025
21:27 13.10.2025
Участники саммита по Газе отметили необходимость дальнейших консультаций
Участники саммита по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет
Участники саммита по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет. Архивное фото
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 13 окт - РИА Новости. Участники проходящего в египетском Шарм-эш-Шейхе саммита по прекращению конфликта в секторе Газа отметили необходимость начала консультаций о механизмах реализации следующих этапов плана президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию, заявила канцелярия президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси.
В понедельник президент США Дональд Трамп, ас-Сиси, президент Турции Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа. Американский лидер отметил, что третий и четвертый этапы его плана из 20 пунктов по перемирию в секторе уже идут.
"Была отмечена необходимость начать консультации о способах и механизмах реализации следующих этапов плана Трампа по урегулированию, начиная с вопросов, связанных с управлением, безопасностью и восстановлением сектора Газа, и заканчивая политическим путем урегулирования", - сообщается в заявлении канцелярии ас-Сиси.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы палестинское движение ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Трамп заслуживает Нобелевской премии мира, заявил президент Египта
9 октября, 20:17
 
В миреШарм-эш-ШейхСШАЕгипетДональд ТрампАбдель Фаттах ас-СисиХАМАССаммит по Газе в Египте
 
 
