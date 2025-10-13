Участники саммита по Газе отметили необходимость дальнейших консультаций

ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 13 окт - РИА Новости. Участники проходящего в египетском Шарм-эш-Шейхе саммита по прекращению конфликта в секторе Газа отметили необходимость начала консультаций о механизмах реализации следующих этапов плана президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию, заявила канцелярия президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси.

"Была отмечена необходимость начать консультации о способах и механизмах реализации следующих этапов плана Трампа по урегулированию, начиная с вопросов, связанных с управлением, безопасностью и восстановлением сектора Газа, и заканчивая политическим путем урегулирования", - сообщается в заявлении канцелярии ас-Сиси.