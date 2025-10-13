https://ria.ru/20251013/gaza-2048056904.html
Механизмы восстановления сектора Газа обсудят в ближайшие дни
Механизмы восстановления сектора Газа обсудят в ближайшие дни
Механизмы восстановления сектора Газа будут обсуждаться в ближайшие дни, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе своего выступления на саммите в... РИА Новости, 13.10.2025
