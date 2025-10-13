Механизмы восстановления сектора Газа обсудят в ближайшие дни

БЕЙРУТ, 13 окт - РИА Новости. Механизмы восстановления сектора Газа будут обсуждаться в ближайшие дни, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе своего выступления на саммите в Шарм-эш-Шейхе.