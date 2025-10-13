Рейтинг@Mail.ru
Механизмы восстановления сектора Газа обсудят в ближайшие дни - РИА Новости, 13.10.2025
20:23 13.10.2025
Механизмы восстановления сектора Газа обсудят в ближайшие дни
в мире
египет
шарм-эш-шейх
абдель фаттах ас-сиси
обострение палестино-израильского конфликта
саммит по газе в египте
в мире, египет, шарм-эш-шейх, абдель фаттах ас-сиси, обострение палестино-израильского конфликта, саммит по газе в египте
В мире, Египет, Шарм-эш-Шейх, Абдель Фаттах ас-Сиси, Обострение палестино-израильского конфликта, Саммит по Газе в Египте
Палестинцы, вынужденные покинуть северную часть Газы
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Палестинцы, вынужденные покинуть северную часть Газы. Архивное фото
БЕЙРУТ, 13 окт - РИА Новости. Механизмы восстановления сектора Газа будут обсуждаться в ближайшие дни, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе своего выступления на саммите в Шарм-эш-Шейхе.
"В течение ближайших дней мы займемся выработкой общих основ для восстановления (сектора - ред.) Газы", - сказал ас-Сиси.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Ас-Сиси назвал единственный путь для реализации надежд Палестины и Израиля
