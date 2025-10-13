Ас-Сиси назвал подписание соглашения по Газе поворотным моментом

ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 13 окт - РИА Новости. Соглашение по сектору Газа, подписанное в Шарм-эш-Шейхе, открывает двери для новой эпохи мира на Ближнем Востоке и представляет из себя поворотный исторический момент, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.