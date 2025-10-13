Рейтинг@Mail.ru
20:07 13.10.2025 (обновлено: 20:08 13.10.2025)
Ас-Сиси назвал подписание соглашения по Газе поворотным моментом
Ас-Сиси назвал подписание соглашения по Газе поворотным моментом
Ас-Сиси назвал подписание соглашения по Газе поворотным моментом

Ас-Сиси: соглашение по Газе открывает двери для новой эпохи мира

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент США Дональд Трамп и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Архивное фото
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 13 окт - РИА Новости. Соглашение по сектору Газа, подписанное в Шарм-эш-Шейхе, открывает двери для новой эпохи мира на Ближнем Востоке и представляет из себя поворотный исторический момент, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
В понедельник Египет, США, Катар и Турция подписали в Шарм-эш-Шейхе документ по прекращению конфликта в секторе Газа.
"Это поворотный исторический момент. Оно (соглашение - ред.) открывает двери для новой эпохи мира на Ближнем Востоке", - сказал ас-Сиси в ходе проходящего в Шарм-эш-Шейхе саммита по прекращению конфликта в секторе Газа.
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Египетский премьер оценил сроки восстановления сектора Газа
В миреШарм-эш-ШейхЕгипетБлижний ВостокАбдель Фаттах ас-Сиси
 
 
