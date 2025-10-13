https://ria.ru/20251013/gaza-2048053384.html
Президент Египта назвал подписанное соглашение по Газе историческим
Президент Египта назвал подписанное соглашение по Газе историческим - РИА Новости, 13.10.2025
Президент Египта назвал подписанное соглашение по Газе историческим
ПОДПИСАННОЕ В ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО ГАЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОВОРОТНЫМ ИСТОРИЧЕСКИМ МОМЕНТОМ - АС-СИСИ РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T19:54:00+03:00
2025-10-13T19:54:00+03:00
2025-10-13T19:54:00+03:00
египет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979773091_0:197:3291:2048_1920x0_80_0_0_5cbc4c1bd15d84049b8da1bd7d12569f.jpg
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979773091_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_90d4ad29165cc49c6de203fec1d72641.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет
Президент Египта назвал подписанное соглашение по Газе историческим
Ас-Сиси назвал подписанное соглашение по Газе историческим