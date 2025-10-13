https://ria.ru/20251013/gaza-2048024947.html
Конференция по восстановлению сектора Газа состоится в ноябре
Конференция по восстановлению сектора Газа состоится в ноябре - РИА Новости, 13.10.2025
Конференция по восстановлению сектора Газа состоится в ноябре
Конференция в египетской столице Каире по восстановлению сектора Газа состоится в ноябре, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. РИА Новости, 13.10.2025
