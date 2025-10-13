Рейтинг@Mail.ru
Конференция по восстановлению сектора Газа состоится в ноябре - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 13.10.2025 (обновлено: 18:09 13.10.2025)
https://ria.ru/20251013/gaza-2048024947.html
Конференция по восстановлению сектора Газа состоится в ноябре
Конференция по восстановлению сектора Газа состоится в ноябре - РИА Новости, 13.10.2025
Конференция по восстановлению сектора Газа состоится в ноябре
Конференция в египетской столице Каире по восстановлению сектора Газа состоится в ноябре, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T17:58:00+03:00
2025-10-13T18:09:00+03:00
в мире
каир (город)
египет
шарм-эш-шейх
абдель фаттах ас-сиси
саммит по газе в египте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112671_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb9f89c8a12e4d71836e33de238601c2.jpg
https://ria.ru/20251013/uitkoff-2048021421.html
каир (город)
египет
шарм-эш-шейх
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112671_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8f875bd40bfceb03dbd6ba156c068d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, каир (город), египет, шарм-эш-шейх, абдель фаттах ас-сиси, саммит по газе в египте
В мире, Каир (город), Египет, Шарм-эш-Шейх, Абдель Фаттах ас-Сиси, Саммит по Газе в Египте
Конференция по восстановлению сектора Газа состоится в ноябре

Ас-Сиси: конференция по восстановлению сектора Газа пройдет в ноябре

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в секторе Газа
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 13 окт - РИА Новости. Конференция в египетской столице Каире по восстановлению сектора Газа состоится в ноябре, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
Согласно заявлению канцелярии ас-Сиси, лидер Египта провел в Шарм-эш-Шейхе, где в понедельник состоится саммит по прекращению войны в секторе Газа, встречу с участием лидеров Иордании, Катара, Турции, Франции, Германии, Великобритании, Италии и Канады.
"Президент подчеркнул важность проведения конференции в Каире по восстановлению и реконструкции (сектора Газа - ред.) в ноябре 2025 года", - говорится в заявлении.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
СМИ: Уиткофф передал ХАМАС обещание Трампа о прекращении конфликта в Газе
Вчера, 17:43
 
В миреКаир (город)ЕгипетШарм-эш-ШейхАбдель Фаттах ас-СисиСаммит по Газе в Египте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала