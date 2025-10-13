Рейтинг@Mail.ru
Саммит в Шарм-эш-Шейхе продлится лишь два часа, пишет NYT - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:37 13.10.2025 (обновлено: 18:09 13.10.2025)
https://ria.ru/20251013/gaza-2048018664.html
Саммит в Шарм-эш-Шейхе продлится лишь два часа, пишет NYT
Саммит в Шарм-эш-Шейхе продлится лишь два часа, пишет NYT - РИА Новости, 13.10.2025
Саммит в Шарм-эш-Шейхе продлится лишь два часа, пишет NYT
Саммит по урегулированию палестино-израильского конфликта в Шарм-эш-Шейхе, как ожидается, продлится лишь два часа, сообщает газета New York Times. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T17:37:00+03:00
2025-10-13T18:09:00+03:00
в мире
сша
турция
шарм-эш-шейх
дональд трамп
абдель фаттах ас-сиси
реджеп тайип эрдоган
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048021122_0:20:3072:1748_1920x0_80_0_0_2fc07c2bc396b294240c99a21fa24cda.jpg
https://ria.ru/20251013/nato-2048000541.html
сша
турция
шарм-эш-шейх
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048021122_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_e67c8e8ea50ae8118f5069d79822a8df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, турция, шарм-эш-шейх, дональд трамп, абдель фаттах ас-сиси, реджеп тайип эрдоган, хамас, саммит по газе в египте
В мире, США, Турция, Шарм-эш-Шейх, Дональд Трамп, Абдель Фаттах ас-Сиси, Реджеп Тайип Эрдоган, ХАМАС, Саммит по Газе в Египте
Саммит в Шарм-эш-Шейхе продлится лишь два часа, пишет NYT

NYT: саммит по Газе в Шарм-эш-Шейхе продлится лишь два часа

© AP Photo / Amr NabilШарм-эль-Шейх перед началом саммита по урегулированию палестино-израильского конфликта. 13 октября 2025
Шарм-эль-Шейх перед началом саммита по урегулированию палестино-израильского конфликта. 13 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Amr Nabil
Шарм-эль-Шейх перед началом саммита по урегулированию палестино-израильского конфликта. 13 октября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Саммит по урегулированию палестино-израильского конфликта в Шарм-эш-Шейхе, как ожидается, продлится лишь два часа, сообщает газета New York Times.
Канцелярия президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси 11 октября объявила, что саммит по прекращению конфликта в секторе Газа состоится в понедельник и соберет лидеров более чем 20 стран. Председателями мероприятия станут ас-Сиси и президент США Дональд Трамп. Администрация президента Турции 12 октября официально подтвердила участие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в саммите.
"Конференция... не запланирована надолго - только на два часа", - говорится в материале издания.
По данным газеты, лидеры стран Персидского залива, как ожидается, проведут двусторонние встречи на полях мероприятия.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Генсек НАТО рассчитывает развить импульс урегулирования в Газе на Украине
Вчера, 16:33
 
В миреСШАТурцияШарм-эш-ШейхДональд ТрампАбдель Фаттах ас-СисиРеджеп Тайип ЭрдоганХАМАССаммит по Газе в Египте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала