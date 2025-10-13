Саммит в Шарм-эш-Шейхе продлится лишь два часа, пишет NYT

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Саммит по урегулированию палестино-израильского конфликта в Шарм-эш-Шейхе, как ожидается, продлится лишь два часа, сообщает газета New York Times.
Канцелярия президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси 11 октября объявила, что саммит по прекращению конфликта в секторе Газа состоится в понедельник и соберет лидеров более чем 20 стран. Председателями мероприятия станут ас-Сиси и президент США Дональд Трамп. Администрация президента Турции 12 октября официально подтвердила участие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в саммите.
"Конференция... не запланирована надолго - только на два часа", - говорится в материале издания.
По данным газеты, лидеры стран Персидского залива, как ожидается, проведут двусторонние встречи на полях мероприятия.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.