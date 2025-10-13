"Война закончилась". Что сулит Ближнему Востоку триумф Дональда Трампа

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости, Давид Нармания. Пока вторая — и последняя — группа выживших в плену ХАМАС заложников возвращалась в Израиль, президент США выступал в кнессете. "Война закончилась", — заявил он. О том, как добились урегулирования конфликта и долго ли продлится мир в регионе, — в материале РИА Новости.

Возвращение домой

Двадцать оставшихся в живых заложников освобождены. Тела погибших передадут позже. Израильские власти отпускают 1966 палестинских заключенных.

© AP Photo / Abdel Kareem Hana Автомобили Красного Креста, прибывающие для передачи израильских заложников в Хан-Юнисе © AP Photo / Abdel Kareem Hana Автомобили Красного Креста, прибывающие для передачи израильских заложников в Хан-Юнисе

Все это — в рамках первого этапа сделки, заключенной при посредничестве американского лидера. В пятницу, 10 октября, объявили перемирие, подразделения ЦАХАЛ отошли к оговоренной "желтой линии" — от Бейт-Лахии на севере до Хан-Юниса на юге. Под контролем израильтян остается порядка 53% сектора Газа.

В кнессете Трампа встретили с восторгом. Он отвечал взаимностью и тоже был щедр на похвалы. Особо отметил роль спецпосланника Стивена Уиткоффа.

"Без него мир могла ждать третья мировая", — подчеркнул президент.

Именно в этот момент двое депутатов попытались сорвать выступление, зашумев и развернув плакат с надписью "Геноцид". Их оперативно вывели из зала.

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф © AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Архивное фото

Трамп упомянул и недавние удары США по иранским ядерным объектам. По его словам, без этого мир в Газе был бы невозможен. Президент пообещал региону стабильность, безопасность и экономическое развитие.

Следующие этапы

Теперь американский лидер отправится на саммит в Шарм-эш-Шейхе, в котором примут участие главы более 20 государств, включая президентов Эммануэля Макрона (Франция), Реджепа Тайипа Эрдогана (Турция), Махмуда Аббаса (Палестина), британского премьера Кира Стармера. Нетаньяху туда на поедет. Не будет там и представителей ХАМАС. Основная тема переговоров — реализация следующих этапов плана Трампа.

© AP Photo / Emilio Morenatti Израильские военные на границе с сектором Газа © AP Photo / Emilio Morenatti Израильские военные на границе с сектором Газа

Всего в нем 20 пунктов. Среди прочего — разоружение и отказ от претензий ХАМАС на управление сектором Газа. Регион должен быть полностью демилитаризован. Власть переходит в руки "временного технократического аполитичного палестинского комитета" под присмотром переходного "Совета мира", возглавляемого самим Дональдом Трампом.

Безопасность в секторе Газа обеспечат "международные силы стабилизации", которые окажут помощь "проверенным палестинским полицейским структурам". Постепенно под контроль МСС перейдут и территории, где сейчас находятся израильские войска.

К восстановлению Газы привлекут экспертов, тут планируют сделать специальную экономическую зону. От переселения двух миллионов местных жителей, что Трамп предлагал в феврале, отказались.

Хрупкое соглашение

На уязвимые места этого плана указал глава российского МИД Сергей Лавров.

"Долгосрочное урегулирование этой ситуации возможно только при выполнении решения ООН о создании палестинского государства. В мирном плане Дональда Трампа говорится только о секторе Газа. Там упоминается государственность, но в достаточно общих выражениях. Предстоит обязательно конкретизировать эти подходы. В том числе и определить, что же будет на Западном берегу реки Иордан. Потому что решение ООН предполагает создание единого территориально целостного государства в границах 1967 года", — отметил он.

© AP Photo / Abdel Kareem Hana Израильские танки на прибрежной дороге в город Газа © AP Photo / Abdel Kareem Hana Израильские танки на прибрежной дороге в город Газа

Тем не менее ничего лучше, чем план Трампа, на столе переговоров нет, почеркнул министр.

"Сейчас все ликуют по поводу первого этапа. Правильно делают, слез пролито немало, а причин для радости в последние два года было не так уж много, — прокомментировал происходящее РИА Новости политический обозреватель Аббас Джума. — Но впереди еще много работы".

ХАМАС считает себя если не единственным, то ключевым представителем палестинцев, добавил эксперт.

"Да, они готовы поделиться властью, но опять же не абы с кем. Одно дело — Махмуд Аббас, совсем другое — Тони Блэр (бывшего британского премьера включили в "Совет мира". — Прим. ред.)", — уточнил он.

По его мнению, ХАМАС едва ли разоружится.

Такие сомнения разделяет и научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.

© AP Photo / Jehad Alshrafi Автомобили Красного Креста с освобожденными израильскими заложниками по пути к израильской границе © AP Photo / Jehad Alshrafi Автомобили Красного Креста с освобожденными израильскими заложниками по пути к израильской границе

"Не прописано ни в каких документах, кто отвечает за это и кому ХАМАС должно подчиняться. Есть намеки на некие арабские коллективные силы, которые еще не созданы. Непонятен мандат. Его надо предоставить какой-то международной организации, региональной или глобальной — неясно. Это следует сделать под эгидой правительства. На техническое правительство в ХАМАС согласились. Но это не подразумевает, что ХАМАС останется в стороне", — сказал он РИА Новости.

План Трампа позволил достичь перемирия, с долгосрочным урегулированием — сложнее. Следует учесть и непростую внутриполитическую ситуацию в Израиле.

"С повестки так или иначе уходит болезненный вопрос заложников. Он был важнейшим в арсенале противников Нетаньяху. С другой стороны, сам факт перемирия — мощный раздражитель для союзников премьера по коалиции: Смотрича, Бен Гвира и электората, который они представляют. Сохранить их поддержку удастся только посредством системного нарушения этих соглашений и отстаивания тех принципов, которые ту коалицию позволили создать. То есть уничтожение ХАМАС любыми доступными средствами, занятие территорий и непризнание Государства Палестина".