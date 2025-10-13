Присутствие армии Турции в Газе снизит напряженность, заявил аналитик

АНКАРА, 13 окт - РИА Новости. Присутствие турецкой армии в секторе Газа может способствовать снижению напряженности между Турцией и Израилем, а Ближний Восток вступает в завершающую фазу масштабной трансформации, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.

Ранее глава парламентской группы правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Абдулла Гюлер сообщил, что МИД, минобороны и разведка Турции обсуждают детали возможной отправки турецких военных в Газу. После завершения этих консультаций парламент может рассмотреть предложение президента Реджепа Тайипа Эрдогана , однако процесс пока находится на ранней стадии.

"Поскольку присутствие турецкой армии в секторе Газа потребует прямого контакта с Израилем , можно ожидать снижения напряженности между двумя странами. В период, когда обсуждается риск конфликта между Турцией и Израилем в Сирии , подобное взаимодействие может принести положительные результаты", - отметил собеседник агентства.

По словам эксперта, участие турецких военных в миссии в Газе в качестве наблюдателей способно внести существенный вклад в завершение операции ЦАХАЛ и укрепление соглашения о прекращении огня.

"Парламентский мандат для ВС Турции предусматривает наблюдение за выявлением жертв и соблюдением режима прекращения огня, что получает поддержку и со стороны оппозиции. Формат миссии в Газе напоминает статус турецких военных в составе сил НАТО Косово , и Анкара обладает значительным опытом в подобных операциях. Для жителей сектора присутствие турецкой армии спустя 108 лет станет важной гарантией безопасности палестинцев", - подчеркнул Озер.

По его мнению, Ближний Восток вступает в завершающую фазу масштабной трансформации и "картина становится все более ясной".

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что Турция будет представлена в рабочей группе, которая будет следить за соблюдением перемирия в Газе на местах. Минобороны Турции выразило готовность армии к выполнению любых задач в Газе, сообщил, в свою очередь, телеканал CNN Türk со ссылкой на военное ведомство.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.