Присутствие армии Турции в Газе снизит напряженность, заявил аналитик - РИА Новости, 13.10.2025
07:36 13.10.2025
Присутствие армии Турции в Газе снизит напряженность, заявил аналитик
Присутствие армии Турции в Газе снизит напряженность, заявил аналитик - РИА Новости, 13.10.2025
Присутствие армии Турции в Газе снизит напряженность, заявил аналитик
Присутствие турецкой армии в секторе Газа может способствовать снижению напряженности между Турцией и Израилем, а Ближний Восток вступает в завершающую фазу... РИА Новости, 13.10.2025
Присутствие армии Турции в Газе снизит напряженность, заявил аналитик

© AP Photo / Aris MessinisТурецкий солдат
Турецкий солдат - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Aris Messinis
Турецкий солдат. Архивное фото
АНКАРА, 13 окт - РИА Новости. Присутствие турецкой армии в секторе Газа может способствовать снижению напряженности между Турцией и Израилем, а Ближний Восток вступает в завершающую фазу масштабной трансформации, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.
Ранее глава парламентской группы правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Абдулла Гюлер сообщил, что МИД, минобороны и разведка Турции обсуждают детали возможной отправки турецких военных в Газу. После завершения этих консультаций парламент может рассмотреть предложение президента Реджепа Тайипа Эрдогана, однако процесс пока находится на ранней стадии.
Турецкие военные - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
МИД, Минобороны и разведка Турции обсуждают отправку военных в Газу
11 октября, 11:37
"Поскольку присутствие турецкой армии в секторе Газа потребует прямого контакта с Израилем, можно ожидать снижения напряженности между двумя странами. В период, когда обсуждается риск конфликта между Турцией и Израилем в Сирии, подобное взаимодействие может принести положительные результаты", - отметил собеседник агентства.
По словам эксперта, участие турецких военных в миссии в Газе в качестве наблюдателей способно внести существенный вклад в завершение операции ЦАХАЛ и укрепление соглашения о прекращении огня.
"Парламентский мандат для ВС Турции предусматривает наблюдение за выявлением жертв и соблюдением режима прекращения огня, что получает поддержку и со стороны оппозиции. Формат миссии в Газе напоминает статус турецких военных в составе сил НАТО в Косово, и Анкара обладает значительным опытом в подобных операциях. Для жителей сектора присутствие турецкой армии спустя 108 лет станет важной гарантией безопасности палестинцев", - подчеркнул Озер.
По его мнению, Ближний Восток вступает в завершающую фазу масштабной трансформации и "картина становится все более ясной".
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что Турция будет представлена в рабочей группе, которая будет следить за соблюдением перемирия в Газе на местах. Минобороны Турции выразило готовность армии к выполнению любых задач в Газе, сообщил, в свою очередь, телеканал CNN Türk со ссылкой на военное ведомство.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Есть вероятность уклонения Нетаньяху от плана по Газе, заявили в МИД Турции
4 октября, 22:20
 
