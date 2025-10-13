Рейтинг@Mail.ru
Десятитысячной семье в Якутии подключили газ специальной программе
Республика Саха (Якутия)
 
14:58 13.10.2025
Десятитысячной семье в Якутии подключили газ специальной программе
Десятитысячной семье в Якутии подключили газ специальной программе - РИА Новости, 13.10.2025
Десятитысячной семье в Якутии подключили газ специальной программе
Десятитысячной семье в Якутии подключили газ по программе социальной газификации, в 2025 году в регионе подключено к газу более 1,4 тысячи домовладений,... РИА Новости, 13.10.2025
республика саха (якутия)
якутск
дальний восток
айсен николаев
владимир путин
алексей миллер
якутск
дальний восток
якутск, дальний восток, айсен николаев, владимир путин, алексей миллер
Республика Саха (Якутия), Якутск, Дальний Восток, Айсен Николаев, Владимир Путин, Алексей Миллер
Десятитысячной семье в Якутии подключили газ специальной программе

Десятитысячной семье в Якутии подключили газ по программе социальной газификации

ЯКУТСК, 13 окт – РИА Новости. Десятитысячной семье в Якутии подключили газ по программе социальной газификации, в 2025 году в регионе подключено к газу более 1,4 тысячи домовладений, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"Сегодня, 13 октября, глава Якутии Айсен Николаев побывал в гостях у семьи Охлопковых в селе Хатассы города Якутска. Они стали десятитысячной семьей в республике, в дом которых провели газ по программе социальной газификации", - говорится в сообщении.
Якутское село Ломтука подключили к газу на Петербургском международном газовом форуме - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Якутское село Ломтука подключили к газу на международном газовом форуме
9 октября, 17:53
По информации региональных властей, у Нюргуяны и Вадима Охлопковых трое детей. Дом построили в 2024 году, заехали летом 2025 года, а в феврале подали заявку на участие в программе социальной газификации. Уже в начале сентября начались монтажные работы, быстро подключили газ, также легко получили субсидии.
"Программа социальной газификации поддержана Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и реализуется с 2021 года. Наша республика по эффективности реализации программы занимает седьмое место в стране по рейтингу Минэнерго. На Дальнем Востоке мы постоянно являемся лидерами благодаря тому, что в республике работает своя национальная газовая компания "Сахатранснефтегаз", и глава Якутии Айсен Николаев лично возглавляет региональный штаб по социальной газификации", - сказал генеральный директор АО "Сахатранснефтегаз" Алексей Колодезников.
Он отметил, что с 2021 года из бюджета республики выделяются средства на единовременную выплату отдельным категориям граждан.
"За этот период направлено более 850 миллионов рублей, более 6,5 тысяч семей получили поддержку. Ещё предусмотрены средства из федерального бюджета. С момента социальной газификации построено более 500 километров газовых сетей и благодаря этому ещё несколько тысяч семей будут подключаться", - добавил Колодезников.
Отмечается, что в Якутии в 2025 году к газовым сетям по программе социальной газификации подключено более 1,4 тысячи домовладений. Также в рамках республиканской программы газификации населённых пунктов по поручению главы Якутии проводится работа по ликвидации дефицита газа в сетях, строительству новых и замене старых газопроводов и иных объектов газовой инфраструктуры.
Ранее сообщалось о том, что Николаев и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в рамках Петербургского международного газового форума подписали стратегическую программу развития газоснабжения и газификации Республики Саха (Якутия) на 2026–2030 годы, а также план-график ее реализации.
Панорама города Якутска - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Продолжение газификации Якутии улучшит жизнь десятков тысяч людей
9 октября, 18:13
 
Республика Саха (Якутия)ЯкутскДальний ВостокАйсен НиколаевВладимир ПутинАлексей Миллер
 
 
