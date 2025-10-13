Партия Ле Пен внесет резолюцию о вотуме недоверия новому правительству

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Французская правая партия "Национальное объединение" внесет резолюцию о вотуме недоверия новому правительству страны уже в понедельник, сообщила лидер фракции в парламенте Марин Ле Пен.
В воскресенье вечером Елисейский дворец объявил новый состав правительства Франции: глава МИД Жан-Ноэль Барро, министр юстиции Жеральд Дарманен и глава минфина Ролан Лескюр сохранили свои посты, главой МВД был назначен префект полиции Парижа Лоран Нуньес, а главой минобороны - экс-министр труда и здравоохранения Катрин Вотрен.
"Как мы заявляли уже несколько дней, правительству будет выражено недоверие со стороны "Национального объединения" и наших союзников из "Союза правых за республику". Завтра мы внесем резолюцию о вотуме недоверия. Президент республики должен как можно скорее объявить о роспуске Национального собрания, чтобы дать возможность французскому народу высказаться и избрать себе новое большинство, которое, без сомнения, возглавит (лидер "Национального объединения" - ред.) Жордан Барделла", - написала Ле Пен в соцсети X в воскресенье.
Ранее Барделла заявлял, что "Национальное объединение" выступит с вотумом недоверия против вновь Себастьяна Лекорню, когда президент Франции Эммануэль Макрон снова назначил его премьер-министром страны и поручил сформировать правительство.
Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьер-министра Франции, на котором он провел всего 27 дней. После повторного назначения 10 октября он заявил о планах сформировать "более свободное" правительство, независящее от политических партий. По словам Лекорню, он согласился вновь возглавить французское правительство после заверений, что ему будет предоставлена свобода действий.
Французские СМИ писали, что отставка Лекорню ввергла Францию в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. С момента переизбрания Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств. Предшественник Лекорню - премьер Франсуа Байру - подал в отставку после того, как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.