Финляндия может присоединиться к закупкам оружия для Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 13.10.2025
10:26 13.10.2025
Финляндия может присоединиться к закупкам оружия для Украины, пишут СМИ
Финляндия может присоединиться к закупкам оружия США для Украины, однако решение пока не принято, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T10:26:00+03:00
2025-10-13T10:26:00+03:00
в мире
украина
финляндия
россия
денис шмыгаль
петтери орпо
марк рютте
нато
украина
финляндия
россия
в мире, украина, финляндия, россия, денис шмыгаль, петтери орпо, марк рютте, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Финляндия, Россия, Денис Шмыгаль, Петтери Орпо, Марк Рютте, НАТО, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаги у здания посольства Финляндии в Москве
Флаги у здания посольства Финляндии в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Флаги у здания посольства Финляндии в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Финляндия может присоединиться к закупкам оружия США для Украины, однако решение пока не принято, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.
В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Финляндия запускает новую программу поддержки Украины
26 февраля, 15:39
"По данным источников Helsingin Sanomat, в правительстве есть согласие в том, что Финляндия присоединится к поддержке Украины путем закупок вооружений у США", - говорится в сообщении.
Как уточняет издание, в правительстве уже состоялось обсуждение этого вопроса, но решение пока не принято. По данным издания, возможную закупку Финляндией американского вооружения для Украины уже обсудили премьер Финляндии Петтери Орпо и генсек НАТО Марк Рютте.
В августе министр обороны республики Антти Хяккянен заявил, что Финляндия на данном этапе не участвует в закупках американского вооружения для Украины, вместо этого страна намерена развивать закупки вооружений для ВСУ у собственной промышленности. В феврале минобороны Финляндии объявило о запуске программы поддержки Украины, в рамках которой финская оборонная промышленность получит 660 миллионов евро на заказы вооружений для поставок ВСУ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Финляндия и Швеция разрешают ВСУ бить своим оружием по России, сообщили СМИ
13 сентября 2024, 18:08
 
В миреУкраинаФинляндияРоссияДенис ШмыгальПеттери ОрпоМарк РюттеНАТОВооруженные силы Украины
 
 
