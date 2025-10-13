Финляндия может присоединиться к закупкам оружия для Украины, пишут СМИ

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Финляндия может присоединиться к закупкам оружия США для Украины, однако решение пока не принято, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.
В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса.
"По данным источников Helsingin Sanomat, в правительстве есть согласие в том, что Финляндия присоединится к поддержке Украины путем закупок вооружений у США", - говорится в сообщении.
Как уточняет издание, в правительстве уже состоялось обсуждение этого вопроса, но решение пока не принято. По данным издания, возможную закупку Финляндией американского вооружения для Украины уже обсудили премьер Финляндии Петтери Орпо и генсек НАТО Марк Рютте.
В августе министр обороны республики Антти Хяккянен заявил, что Финляндия на данном этапе не участвует в закупках американского вооружения для Украины, вместо этого страна намерена развивать закупки вооружений для ВСУ у собственной промышленности. В феврале минобороны Финляндии объявило о запуске программы поддержки Украины, в рамках которой финская оборонная промышленность получит 660 миллионов евро на заказы вооружений для поставок ВСУ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
