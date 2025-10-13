Эстония запретила въезд латвийскому депутату за поддержку русскоязычных

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Эстония ввела запрет на въезд в страну экс-депутату латвийского парламента и депутату Рижской думы Алексею Росликову, против которого спецслужбы Латвии завели уголовное дело за выступление в поддержку русского языка, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на эстонское министерство внутренних дел.

"По данным МВД, в отношении Алексея Росликова введен краткосрочный запрет на въезд, который истекает 20 октября", - говорится в публикации.

Как отмечается, такое решение принято в связи с оценкой рисков, связанных с деятельностью политика.

Ранее Росликов заявил, что его готовятся выдворить из Эстонии и запретить туда въезд под предлогом угрозы национальной безопасности.

СГБ Латвии 9 июня сообщила, что возбудила уголовное дело против Росликова, выступившего против дискриминации русскоязычных в стране, обвинив его в якобы оказании помощи России и разжигании национальной розни. 16 июня Росликов был задержан и отпущен под подписку о невыезде. В сентябре его остановили на дороге и обыскали автомобиль.

На заседании сейма Латвии 5 июня Росликов раскритиковал притеснение русскоязычных в стране. После этого большинство депутатов проголосовали за его удаление из зала заседаний.