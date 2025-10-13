Рейтинг@Mail.ru
13:58 13.10.2025
ЕС может прекратить приостановку соглашения по ассоциации с Израилем
ЕС может прекратить приостановку соглашения по ассоциации с Израилем
в мире
израиль
брюссель
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
обострение палестино-израильского конфликта
в мире, израиль, брюссель, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта
БРЮССЕЛЬ, 13 окт – РИА Новости. ЕС на фоне урегулирования по сектору Газа может прекратить процесс приостановки соглашения по ассоциации с Израилем, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.
Ранее с предложением приостановить торговую часть соглашения выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне ухудшения ситуации в секторе Газа.
"Надо иметь в виду, что такие меры принимаются в контексте условий, и если условия меняются, то такие меры могут также меняться", - сказала представитель ЕК.
В свою очередь, представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни, сообщил, что этот вопрос, а также санкции против израильских поселенцев будут обсуждаться на ближайшем заседании глав МИД стран Евросоюза 20 октября.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Каллас не смогла ответить на вопрос о возможных мерах ЕС против Израиля
