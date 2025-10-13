https://ria.ru/20251013/es-2047951379.html
ЕС может прекратить приостановку соглашения по ассоциации с Израилем
ЕС может прекратить приостановку соглашения по ассоциации с Израилем - РИА Новости, 13.10.2025
ЕС может прекратить приостановку соглашения по ассоциации с Израилем
ЕС на фоне урегулирования по сектору Газа может прекратить процесс приостановки соглашения по ассоциации с Израилем, сообщила на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T13:58:00+03:00
2025-10-13T13:58:00+03:00
2025-10-13T13:58:00+03:00
в мире
израиль
брюссель
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/69/1551846970_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_af8f04b6d3025b0743c02695b9cb8e46.jpg
https://ria.ru/20250623/es-2024969002.html
израиль
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/69/1551846970_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_6279d429e13692a1f08a35a5254b2452.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, брюссель, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта
ЕС может прекратить приостановку соглашения по ассоциации с Израилем
В ЕС допустили прекращение приостановки соглашения по ассоциации с Израилем
БРЮССЕЛЬ, 13 окт – РИА Новости. ЕС на фоне урегулирования по сектору Газа может прекратить процесс приостановки соглашения по ассоциации с Израилем, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.
Ранее с предложением приостановить торговую часть соглашения выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
на фоне ухудшения ситуации в секторе Газа.
"Надо иметь в виду, что такие меры принимаются в контексте условий, и если условия меняются, то такие меры могут также меняться", - сказала представитель ЕК.
В свою очередь, представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни, сообщил, что этот вопрос, а также санкции против израильских поселенцев будут обсуждаться на ближайшем заседании глав МИД стран Евросоюза 20 октября.