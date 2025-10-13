Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

ЕС может прекратить приостановку соглашения по ассоциации с Израилем

БРЮССЕЛЬ, 13 окт – РИА Новости. ЕС на фоне урегулирования по сектору Газа может прекратить процесс приостановки соглашения по ассоциации с Израилем, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.

"Надо иметь в виду, что такие меры принимаются в контексте условий, и если условия меняются, то такие меры могут также меняться", - сказала представитель ЕК.