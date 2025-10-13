Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге 14 школьников пострадали после распыления баллончика
13:52 13.10.2025 (обновлено: 15:15 13.10.2025)
В Екатеринбурге 14 школьников пострадали после распыления баллончика
В Екатеринбурге 14 школьников пострадали после распыления баллончика
В Екатеринбурге 14 школьников пострадали после распыления баллончика

В Екатеринбурге 14 школьников пострадали из-за распыления перцового баллончика

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт — РИА Новости. Четырнадцать учеников четвертого класса школы в Екатеринбурге обратились за медицинской помощью из-за распыленного их одноклассником перцового баллончика, прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
По предварительной информации, ученик четвертого класса во время перемены распылил аэрозоль из перцового баллончика в классе. В результате 14 четвероклассников обратились за медицинской помощью, 11 из них были госпитализированы и после оказания помощи отпущены домой, их состояние удовлетворительное, еще трое от госпитализации отказались.
"Прокуратура Октябрьского района г. Екатеринбурга организовала проверку в связи с распылением аэрозоля в здании МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 76 г. Екатеринбурга" и обращением за медицинской помощью несовершеннолетних", — говорится в сообщении.
В ходе прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, по результатам проверки будут приняты меры реагирования.
