В Екатеринбурге 14 школьников пострадали после распыления баллончика

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт — РИА Новости. Четырнадцать учеников четвертого класса школы в Екатеринбурге обратились за медицинской помощью из-за распыленного их одноклассником перцового баллончика, прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По предварительной информации, ученик четвертого класса во время перемены распылил аэрозоль из перцового баллончика в классе. В результате 14 четвероклассников обратились за медицинской помощью, 11 из них были госпитализированы и после оказания помощи отпущены домой, их состояние удовлетворительное, еще трое от госпитализации отказались.