В Екатеринбурге 14 школьников пострадали после распыления баллончика
2025-10-13T13:52:00+03:00
2025-10-13T13:52:00+03:00
2025-10-13T15:15:00+03:00
В Екатеринбурге 14 школьников пострадали из-за распыления перцового баллончика
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт — РИА Новости. Четырнадцать учеников четвертого класса школы в Екатеринбурге обратились за медицинской помощью из-за распыленного их одноклассником перцового баллончика, прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
По предварительной информации, ученик четвертого класса во время перемены распылил аэрозоль из перцового баллончика в классе. В результате 14 четвероклассников обратились за медицинской помощью, 11 из них были госпитализированы и после оказания помощи отпущены домой, их состояние удовлетворительное, еще трое от госпитализации отказались.
"Прокуратура Октябрьского района
г. Екатеринбурга
организовала проверку в связи с распылением аэрозоля в здании МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 76 г. Екатеринбурга" и обращением за медицинской помощью несовершеннолетних", — говорится в сообщении.
В ходе прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, по результатам проверки будут приняты меры реагирования.