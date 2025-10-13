https://ria.ru/20251013/chelovek-2047948661.html
Три человека остаются заблокированными при столкновении поездов в Словакии
Три человека остаются заблокированными при столкновении поездов в Словакии - РИА Новости, 13.10.2025
Три человека остаются заблокированными при столкновении поездов в Словакии
Три человека остаются заблокированными в вагонах, еще двое находятся в критическом состоянии при общем числе около 100 пострадавших в результате столкновения в... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T13:42:00+03:00
2025-10-13T13:42:00+03:00
2025-10-13T13:42:00+03:00
в мире
словакия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047927473_0:361:1200:1036_1920x0_80_0_0_016b722f39045669a1ab91bc855ef77e.jpg
https://ria.ru/20251013/slovakiya-2047936975.html
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047927473_0:248:1200:1148_1920x0_80_0_0_24fe8deeaae83859ea72b43357c0a965.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия
Три человека остаются заблокированными при столкновении поездов в Словакии
Два человека находятся в критическом состоянии после аварии поездов в Словакии
БРАТИСЛАВА, 13 окт - РИА Новости. Три человека остаются заблокированными в вагонах, еще двое находятся в критическом состоянии при общем числе около 100 пострадавших в результате столкновения в понедельник двух скорых поездов на востоке Словакии, сообщил на пресс-конференции глава МВД республики Матуш Шутай Эшток.
В результате столкновения двух скоростных поездов в районе деревни Яблонов-над-Турнё в Рожнявском районе Словакии
около 100 человек получили различные повреждения, двое находятся в критическом состоянии.
По словам главы МВД Словакии, три человека оказались заблокированы, об их здоровье ничего не известно.
По имеющимся данным, никто не погиб, уточнил Эшток.