Три человека остаются заблокированными при столкновении поездов в Словакии

БРАТИСЛАВА, 13 окт - РИА Новости. Три человека остаются заблокированными в вагонах, еще двое находятся в критическом состоянии при общем числе около 100 пострадавших в результате столкновения в понедельник двух скорых поездов на востоке Словакии, сообщил на пресс-конференции глава МВД республики Матуш Шутай Эшток.