Британия проведет конференцию по восстановлению сектора Газа

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Великобритания проведет конференцию по восстановлению и реконструкции сектора Газа, сообщила канцелярия премьера страны Кира Стармера.
"Великобритания проведет трехдневную конференцию по восстановлению и реконструкции Газы", - говорится в сообщении канцелярии.
В заявлении подчеркнули, что конференцию посетят ряд "международных партнеров", включая Германию, Италию, Саудовскую Аравию, Иорданию и Палестинскую национальную администрацию, а также частный сектор и представители международных финансовых организаций, таких как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Всемирный банк.
Ранее сообщалось, что премьер Великобритании Кир Стармер примет участие в саммите в египетском Шарм-эш-Шейхе по прекращению войны в секторе Газа.
В четверг президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
После ада: что будет, когда перестанет литься кровь
11 октября, 08:00