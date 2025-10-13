Гособвинение просит шесть лет колонии блогеру Щепихину*

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон попросило приговорить к 6 годам лишения свободы блогера Арега Щепихина*, обвиняемого в разжигании ненависти и других преступлениях, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
"Прошу признать Щепихина* виновным… назначить ему наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима", - сказала гособвинитель.
Щепихин* подтвердил в суде, что признал вину по уголовному делу
8 сентября, 15:36
Блогеру вменяется совершение публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу в целях оскорбления религиозных чувств верующих; публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в сети; совершение действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды либо унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, отношения к религии в интернете.
Как сообщала прокуратура Москвы со ссылкой на следствие, Щепихин* изготовил видеозапись собственного интервью, которую 2 июля разместил на своей личной странице в соцсети. Там он умышленно оскорбил "объекты религиозного поклонения мусульман, оскорбив таким образом религиозные чувства верующих, а также высказал дискриминационное требование лицам определенной национальности и вероисповедания покинуть территорию РФ".
Кроме того, как считает следствие, в непосредственной близости от башни "Империя" на Пресненской набережной Щепихин* записал интервью, которое 3 июня также разместил на своей странице в социальной сети. В нем он призывал к совершению враждебных и насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признакам национальности, языка и происхождения.
По данным столичной прокуратуры, в этот же день на Ярославском вокзале Щепихин* изготовил и опубликовал на своей странице в социальной сети видеозапись, в которой призывал интернет-аудиторию к действиям по убеждению "власти в необходимости враждебного и дискриминационного отношения к определенной группе лиц, выделенной по национальному и религиозному признакам, в том числе к совершению враждебных и насильственных действий".
*Внесен в перечень террористов и экстремистов.