Гособвинение просит шесть лет колонии блогеру Щепихину*

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон попросило приговорить к 6 годам лишения свободы блогера Арега Щепихина*, обвиняемого в разжигании ненависти и других преступлениях, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.

"Прошу признать Щепихина * виновным… назначить ему наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима", - сказала гособвинитель.

Блогеру вменяется совершение публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу в целях оскорбления религиозных чувств верующих; публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в сети; совершение действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды либо унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, отношения к религии в интернете.

Замоскворецкий суд Москвы арестовал блогера в начале июня. В ходе одного из заседаний суда Щепихин* заявил, что "сильно раскаивается", его защита отмечала, что блогер сожалеет о произошедшем и хотел бы принести извинения всем гражданам России

Как сообщала прокуратура Москвы со ссылкой на следствие, Щепихин* изготовил видеозапись собственного интервью, которую 2 июля разместил на своей личной странице в соцсети. Там он умышленно оскорбил "объекты религиозного поклонения мусульман, оскорбив таким образом религиозные чувства верующих, а также высказал дискриминационное требование лицам определенной национальности и вероисповедания покинуть территорию РФ".

Кроме того, как считает следствие, в непосредственной близости от башни "Империя" на Пресненской набережной Щепихин* записал интервью, которое 3 июня также разместил на своей странице в социальной сети. В нем он призывал к совершению враждебных и насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признакам национальности, языка и происхождения.

По данным столичной прокуратуры, в этот же день на Ярославском вокзале Щепихин* изготовил и опубликовал на своей странице в социальной сети видеозапись, в которой призывал интернет-аудиторию к действиям по убеждению "власти в необходимости враждебного и дискриминационного отношения к определенной группе лиц, выделенной по национальному и религиозному признакам, в том числе к совершению враждебных и насильственных действий".