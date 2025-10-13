https://ria.ru/20251013/blinovskaya-2047930716.html
Суд отклонил просьбу Блиновской об отсрочке наказания
Мосгорсуд отказался предоставить "королеве марафонов" Елене Блиновской отсрочку до 14-летия ее младшей дочери, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 13.10.2025
