12:32 13.10.2025 (обновлено: 12:34 13.10.2025)
Суд отклонил просьбу Блиновской об отсрочке наказания
Суд отклонил просьбу Блиновской об отсрочке наказания
Мосгорсуд отказался предоставить "королеве марафонов" Елене Блиновской отсрочку до 14-летия ее младшей дочери, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 13.10.2025
Суд отклонил просьбу Блиновской об отсрочке наказания

Блогер Елена Блиновская
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Блогер Елена Блиновская. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Мосгорсуд отказался предоставить "королеве марафонов" Елене Блиновской отсрочку до 14-летия ее младшей дочери, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Мосгорсуд, рассматривая жалобы на приговор, снизил срок на полгода. Блиновская просила дать ей отсрочку от отбытия наказания до достижения ее ребенком 14 лет.
"В остальном приговор оставить без изменения", - огласила решение одна из судей коллегии.
Елена Блиновская в суде
Мосгорсуд смягчил приговор Блиновской
