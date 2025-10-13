Рейтинг@Mail.ru
Прокурор выступила против предоставления Блиновской отсрочки - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/blinovskaya-2047925325.html
Прокурор выступила против предоставления Блиновской отсрочки
Прокурор выступила против предоставления Блиновской отсрочки - РИА Новости, 13.10.2025
Прокурор выступила против предоставления Блиновской отсрочки
Прокурор выступила против предоставления "королеве марафонов" Елене Блиновской отсрочки до 14-летия ее младшей дочери, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T12:08:00+03:00
2025-10-13T12:08:00+03:00
елена блиновская
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002767776_0:314:3081:2047_1920x0_80_0_0_8c7c4ae78b99f3b2395ffed8c819f023.jpg
https://ria.ru/20251013/blinovskaya--2047911471.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002767776_352:0:3081:2047_1920x0_80_0_0_442d8a5ba9d6697730ee7684a98f9f90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
елена блиновская, происшествия, россия
Елена Блиновская, Происшествия, Россия
Прокурор выступила против предоставления Блиновской отсрочки

Прокурор оспорила основания для отсрочки наказания Блиновской

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Блогер Елена Блиновская . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Прокурор выступила против предоставления "королеве марафонов" Елене Блиновской отсрочки до 14-летия ее младшей дочери, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Дети проживают с бабушкой и дедушкой, оснований для отсрочки наказания нет", - отметила прокурор.
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Блиновская попросила об отсрочке наказания
Вчера, 11:03
 
Елена БлиновскаяПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала