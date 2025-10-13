Рейтинг@Mail.ru
Бизнесмен из Казани подала в суд на бренд Ивлеевой
05:53 13.10.2025
Бизнесмен из Казани подала в суд на бренд Ивлеевой
Бизнесмен из Казани подала в суд на бренд Ивлеевой - РИА Новости, 13.10.2025
Бизнесмен из Казани подала в суд на бренд Ивлеевой
общество, казань, анастасия ивлеева, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Общество, Казань, Анастасия Ивлеева, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Бизнесмен из Казани подала в суд на бренд Ивлеевой

Бизнесмен из Казани через суд попросила Ивлееву поделиться брендом Agent Beauty

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАнастасия Ивлеева
Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Анастасия Ивлеева. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Индивидуальный предприниматель из Казани Венера Сибишова просит суд по интеллектуальным правам частично прекратить правовую охрану товарного знака Agent Beauty, принадлежащего блогеру Анастасии Ивлеевой, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Сибишова хочет аннулировать регистрацию бренда только для услуг "управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-администрирование и служба офисная" ввиду его неиспользования правообладателем.
Иск поступил в суд 7 октября, он принят к рассмотрению, предварительные слушания назначены на 1 декабря. Суд привлек к участию в деле в статусе третьего лица Роспатент.
По данным Роспатента, свой товарный знак Ивлеева зарегистрировала в 2020 году для таких товаров, как химические, косметические и парфюмерные продукты, фармацевтические изделия, изделия ножевые, вилки и ложки, домашняя утварь и посуда, одежда, обувь, и таких услуг, как телекоммуникации, воспитание, образование, развлечения, услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, обеспечение временного проживания, услуги медицинские и ветеринарные.
По данным открытых источников, Сибишовой в Казани принадлежит бутик профессиональной косметики и нишевой парфюмерии Beauty Agent.
Общество Казань Анастасия Ивлеева Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
