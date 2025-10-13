https://ria.ru/20251013/biznesmen-2047875687.html
Бизнесмен из Казани подала в суд на бренд Ивлеевой
Бизнесмен из Казани подала в суд на бренд Ивлеевой
Бизнесмен из Казани подала в суд на бренд Ивлеевой
Индивидуальный предприниматель из Казани Венера Сибишова просит суд по интеллектуальным правам частично прекратить правовую охрану товарного знака Agent Beauty, РИА Новости, 13.10.2025
Бизнесмен из Казани подала в суд на бренд Ивлеевой
Бизнесмен из Казани через суд попросила Ивлееву поделиться брендом Agent Beauty
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Индивидуальный предприниматель из Казани Венера Сибишова просит суд по интеллектуальным правам частично прекратить правовую охрану товарного знака Agent Beauty, принадлежащего блогеру Анастасии Ивлеевой, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Сибишова хочет аннулировать регистрацию бренда только для услуг "управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-администрирование и служба офисная" ввиду его неиспользования правообладателем.
Иск поступил в суд 7 октября, он принят к рассмотрению, предварительные слушания назначены на 1 декабря. Суд привлек к участию в деле в статусе третьего лица Роспатент
.
По данным Роспатента, свой товарный знак Ивлеева
зарегистрировала в 2020 году для таких товаров, как химические, косметические и парфюмерные продукты, фармацевтические изделия, изделия ножевые, вилки и ложки, домашняя утварь и посуда, одежда, обувь, и таких услуг, как телекоммуникации, воспитание, образование, развлечения, услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, обеспечение временного проживания, услуги медицинские и ветеринарные.
По данным открытых источников, Сибишовой в Казани
принадлежит бутик профессиональной косметики и нишевой парфюмерии Beauty Agent.