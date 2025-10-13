https://ria.ru/20251013/avtobusy-2047928891.html
СМИ: первые автобусы с освобожденными палестинцами пересекли границу Газы
СМИ: первые автобусы с освобожденными палестинцами пересекли границу Газы - РИА Новости, 13.10.2025
СМИ: первые автобусы с освобожденными палестинцами пересекли границу Газы
Первые из 38 автобусов с освобожденным из израильских тюрем палестинцами пересекли границу сектора Газа, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник,... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T12:26:00+03:00
2025-10-13T12:26:00+03:00
2025-10-13T12:39:00+03:00
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047932499_0:423:2730:1959_1920x0_80_0_0_5693d3eebee709b1c2568c047f92f801.jpg
https://ria.ru/20251013/posol-2047926808.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047932499_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_2e3c5f3ca6609118cfa534a16373a2ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
СМИ: первые автобусы с освобожденными палестинцами пересекли границу Газы
Reuters: первые автобусы с освобожденными палестинцами пересекли границу Газы