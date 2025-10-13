Рейтинг@Mail.ru
12:26 13.10.2025 (обновлено: 12:39 13.10.2025)
СМИ: первые автобусы с освобожденными палестинцами пересекли границу Газы
СМИ: первые автобусы с освобожденными палестинцами пересекли границу Газы
СМИ: первые автобусы с освобожденными палестинцами пересекли границу Газы

© Getty Images / Anadolu/Doaa AlbazПодготовка больницы Насера ​​к встрече палестинцев, которые будут освобождены в рамках соглашения о прекращении огня и обмене заложниками между Израилем и ХАМАС. 13 октября 2025
Подготовка больницы Насера ​​к встрече палестинцев, которые будут освобождены в рамках соглашения о прекращении огня и обмене заложниками между Израилем и ХАМАС. 13 октября 2025
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Первые из 38 автобусов с освобожденным из израильских тюрем палестинцами пересекли границу сектора Газа, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник, участвующий в операции.
"Первые из 38 автобусов с освобожденными палестинскими заключенными пересекли границу Газы", - говорится в сообщении агентства.
