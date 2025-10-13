Рейтинг@Mail.ru
Анохин: 20 тысяч детей оздоравливается в Смоленской области ежегодно - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
20:38 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/anokhin-2048058617.html
Анохин: 20 тысяч детей оздоравливается в Смоленской области ежегодно
Анохин: 20 тысяч детей оздоравливается в Смоленской области ежегодно - РИА Новости, 13.10.2025
Анохин: 20 тысяч детей оздоравливается в Смоленской области ежегодно
Ежегодно в Смоленской области оздоравливается порядка 20 тысяч детей, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T20:38:00+03:00
2025-10-13T20:38:00+03:00
смоленская область
общество
смоленская область
россия
донецкая народная республика
василий анохин
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048058154_121:0:1163:586_1920x0_80_0_0_85b615ca45b32ccbd6002f7d60d1f98f.jpg
смоленская область
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048058154_252:0:1033:586_1920x0_80_0_0_cfe0bf1e79c17954e0cdb989e12765d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, смоленская область, россия, донецкая народная республика, василий анохин, совет федерации рф
Смоленская область, Общество, Смоленская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Василий Анохин, Совет Федерации РФ
Анохин: 20 тысяч детей оздоравливается в Смоленской области ежегодно

Василий Анохин: 20 тысяч детей оздоравливается в Смоленской области ежегодно

© Фото : Министерство социального развития Смоленской областиДетский оздоровительный лагерь в Смоленской области
Детский оздоровительный лагерь в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Фото : Министерство социального развития Смоленской области
Детский оздоровительный лагерь в Смоленской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Ежегодно в Смоленской области оздоравливается порядка 20 тысяч детей, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Обновленный социально-оздоровительный центр "Голоевка" в Рославльском округе в Смоленской области принял первых отдыхающих. В текущий момент там проходит профильная смена для 88 детей и подростков из молодежного регионального отделения "Движения первых".
«
"Проект по расширению "Голоевки" реализован благодаря решению председателя правительства России Михаила Владимировича Мишустина и главы Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко дополнительно поддержать нашу область по программе "Восстановление и развитие до 2030 года в субъектах РФ организаций отдыха детей и их оздоровления". Ежегодно в Смоленской области оздоравливается порядка 20 тысяч детей. Построенные здания позволят учреждению принимать для оздоровления почти 3 тысячи детей в год", — приводит пресс-служба регионального правительства слова Анохина.
В ведомстве напомнили, что в 2024 и 2025 годах в "Голоевке" были построены два новых современных спальных корпуса. Это позволило значительно расширить возможности центра, в котором теперь могут разместиться до 188 человек вместо прежних 96. Также здесь были капитально отремонтированы старые корпуса, пищеблок, столовая, актовый зал, медицинский корпус, классы для дополнительного образования.
По поручению губернатора области проведены масштабные работы по благоустройству территории оздоровительного центра: установлены новые детские игровые зоны, уличные тренажеры и площадка для воркаута. Обновлено футбольное поле, а также площадка для игр в баскетбол и волейбол, на них заменено покрытие, оборудован искусственный газон, обустроены беговые дорожки.
Центр принимает не только детей, но и граждан различных категорий: многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, нуждающиеся в индивидуальном сопровождении, пожилые люди, а также участники специальной военной операции и члены их семей.
В "Голоевке" предоставляются медицинские услуги: физиокабинет, различные виды ванн, душ Шарко, горный воздух и многое другое. Для людей с ограниченными возможностями здоровья в центре полностью оборудована безбарьерная среда, любой кабинет полностью доступен для всех посетителей.
В настоящее время в центре создана современная инфраструктура для отдыха и оздоровления. На полномасштабное обновление лагеря направлено более 282 миллионов рублей.
В рамках профильной смены "Орлята России" в обновленном учреждении отдохнут 50 детей, также "Голоевка" на осенние каникулы ожидает 50 детей из подшефного Мангушского муниципального округа Донецкой Народной Республики. Также здесь планируется оздоровление семей с детьми-инвалидами, нуждающихся в индивидуальном сопровождении.
 
Смоленская областьОбществоСмоленская областьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВасилий АнохинСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала