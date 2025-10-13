Анохин: 20 тысяч детей оздоравливается в Смоленской области ежегодно

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Ежегодно в Смоленской области оздоравливается порядка 20 тысяч детей, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Обновленный социально-оздоровительный центр "Голоевка" в Рославльском округе в Смоленской области принял первых отдыхающих. В текущий момент там проходит профильная смена для 88 детей и подростков из молодежного регионального отделения "Движения первых".

« "Проект по расширению "Голоевки" реализован благодаря решению председателя правительства России Михаила Владимировича Мишустина и главы Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко дополнительно поддержать нашу область по программе "Восстановление и развитие до 2030 года в субъектах РФ организаций отдыха детей и их оздоровления". Ежегодно в Смоленской области оздоравливается порядка 20 тысяч детей. Построенные здания позволят учреждению принимать для оздоровления почти 3 тысячи детей в год", — приводит пресс-служба регионального правительства слова Анохина

В ведомстве напомнили, что в 2024 и 2025 годах в "Голоевке" были построены два новых современных спальных корпуса. Это позволило значительно расширить возможности центра, в котором теперь могут разместиться до 188 человек вместо прежних 96. Также здесь были капитально отремонтированы старые корпуса, пищеблок, столовая, актовый зал, медицинский корпус, классы для дополнительного образования.

По поручению губернатора области проведены масштабные работы по благоустройству территории оздоровительного центра: установлены новые детские игровые зоны, уличные тренажеры и площадка для воркаута. Обновлено футбольное поле, а также площадка для игр в баскетбол и волейбол, на них заменено покрытие, оборудован искусственный газон, обустроены беговые дорожки.

Центр принимает не только детей, но и граждан различных категорий: многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, нуждающиеся в индивидуальном сопровождении, пожилые люди, а также участники специальной военной операции и члены их семей.

В "Голоевке" предоставляются медицинские услуги: физиокабинет, различные виды ванн, душ Шарко, горный воздух и многое другое. Для людей с ограниченными возможностями здоровья в центре полностью оборудована безбарьерная среда, любой кабинет полностью доступен для всех посетителей.

В настоящее время в центре создана современная инфраструктура для отдыха и оздоровления. На полномасштабное обновление лагеря направлено более 282 миллионов рублей.