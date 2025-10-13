Рейтинг@Mail.ru
В Алчевске взрывом повреждена школа
12:25 13.10.2025
В Алчевске взрывом повреждена школа
происшествия, луганская народная республика, алчевск, россия
Происшествия, Луганская Народная Республика, Алчевск, Россия
ЛУГАНСК, 13 окт – РИА Новости. Средняя школа и семь квартир получили значительные повреждения в результате взрыва и пожара в многоэтажном жилом доме в Алчевске в ЛНР, сообщила глава городского округа Светлана Гребенькова.
«
"По оперативной информации, в результате взрыва 7 квартир сильно повреждены, также пострадали 41 окно в квартирах в 6 жилых домах, 104 окна в подъездах. Кроме этого, повреждено остекление 40 окон в средней школе №6. Для обеспечения безопасности детей занятия по решению министерства образования и науки ЛНР сегодня проходят дистанционно", - написала Гребенькова в своем Telegram-канале.
По ее словам, экстренные службы ведут разбор строительных конструкций, специалисты готовят материалы для закрытия теплового контура дома, эта работа начнётся, как только будет разрешен доступ в квартиры.
Ранее в понедельник в ГУМЧС РФ по ЛНР сообщили, что два человека погибли при пожаре в жилом доме в Алчевске, частично обрушились квартиры на восьмом и девятом этажах, чердачное перекрытие и кровля. Гребенькова информировала, что пожар в квартире на седьмом этаже произошел после взрыва, причины которого устанавливаются. В городе введен режим ЧС. Позже старший помощник прокурора республики Елена Усачева сообщила РИА Новости, что, по предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. Возбуждено уголовное дело о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
В Махачкале два человека пострадали при взрыве газа в частном доме
11 октября, 19:12
 
