В Алчевске взрывом повреждена школа

ЛУГАНСК, 13 окт – РИА Новости. Средняя школа и семь квартир получили значительные повреждения в результате взрыва и пожара в многоэтажном жилом доме в Алчевске в ЛНР, сообщила глава городского округа Светлана Гребенькова.

По ее словам, экстренные службы ведут разбор строительных конструкций, специалисты готовят материалы для закрытия теплового контура дома, эта работа начнётся, как только будет разрешен доступ в квартиры.