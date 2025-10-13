https://ria.ru/20251013/aeroflot-2047955880.html
В "Аэрофлоте" оценили пассажиропоток группы
В "Аэрофлоте" оценили пассажиропоток группы
В "Аэрофлоте" оценили пассажиропоток группы
В "Аэрофлоте" заявили о снижении пассажиропотока группы с начала года на 0,1%