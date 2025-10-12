Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС подтвердило, что передаст заложников в срок согласно плану Трампа
17:51 12.10.2025 (обновлено: 18:51 12.10.2025)
ХАМАС подтвердило, что передаст заложников в срок согласно плану Трампа
ХАМАС подтвердило, что передаст заложников в срок согласно плану Трампа
2025
В мире, Израиль, ХАМАС
ХАМАС подтвердило, что передаст заложников в срок согласно плану Трампа

© AP Photo / Emilio MorenattiМитинг в поддержку заложников в Тель-Авиве, 11 октября 2025
Митинг в поддержку заложников в Тель-Авиве, 11 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Emilio Morenatti
Митинг в поддержку заложников в Тель-Авиве, 11 октября 2025
ДОХА, 12 окт — РИА Новости. Палестинские движения подтверждают, что передадут израильских заложников в соответствии со сроками, согласованными планом президента США Дональда Трампа, сообщил источник в руководстве ХАМАС телеканалу Al Jazeera.
"Фракции движений палестинского сопротивления подтвердили свое обязательство освободить израильских пленных в согласованные сроки. Движение сопротивление завершило подсчет оставшихся в живых пленных и распределило их по пунктам в секторе Газа в рамках подготовки к передаче", — сказал собеседник канала.

Кроме того, он уточнил, что делегации движения и Красного Креста встретятся сегодня вечером, чтобы согласовать механизм передачи израильских пленных, которая пройдет в трех разных местах в секторе Газа.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55

Прекращение огня

Боевые действия в секторе Газа прекратились днем в пятницу. До этого ХАМАС и Израиль договорились об исполнении первой фазы плана по завершению конфликта.
Движение согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем, включая осужденных пожизненно за терроризм.
Как заявлял Трамп, заложников должны освободить в понедельник. По данным портала Ynet, ЦАХАЛ на первом этапе будет контролировать 53 процента территории анклава и выведет войска из Газы.
Стороны подтвердили договоренности. В то же время глава Генштаба Израиля Эяль Замир приказал армии готовиться к любому сценарию, включая проведение операции по возвращению заложников.
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
ХАМАС настаивает на освобождении семи палестинских лидеров, сообщили СМИ
Вчера, 17:29

План Трампа

В сентябре Белый дом опубликовал план из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа.
ХАМАС и "другие группировки" должны согласиться не участвовать в управлении Газой. Для членов движения, которые поддержат мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом ЦАХАЛ не должна оккупировать или аннексировать анклав.
Движение согласилось передать управление сектором Газа и заявило, что другие вопросы, включенные в план, касаются будущего анклава и прав палестинцев, они связаны с комплексной национальной позицией и основаны на международном праве. Эти темы будут обсуждать в рамках общепалестинской структуры, в которую также войдет и ХАМАС.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова поддержать план Трампа, если он приведет к созданию палестинского государства.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
После ада: что будет, когда перестанет литься кровь
11 октября, 08:00
 
