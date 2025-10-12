ХАМАС подтвердило, что передаст заложников в срок согласно плану Трампа

ДОХА, 12 окт — РИА Новости. Палестинские движения подтверждают, что передадут израильских заложников в соответствии со сроками, согласованными планом президента США Дональда Трампа, сообщил источник в руководстве ХАМАС телеканалу Палестинские движения подтверждают, что передадут израильских заложников в соответствии со сроками, согласованными планом президента США Дональда Трампа, сообщил источник в руководстве ХАМАС телеканалу Al Jazeera

« "Фракции движений палестинского сопротивления подтвердили свое обязательство освободить израильских пленных в согласованные сроки. Движение сопротивление завершило подсчет оставшихся в живых пленных и распределило их по пунктам в секторе Газа в рамках подготовки к передаче", — сказал собеседник канала.

Кроме того, он уточнил, что делегации движения и Красного Креста встретятся сегодня вечером, чтобы согласовать механизм передачи израильских пленных, которая пройдет в трех разных местах в секторе Газа.

Прекращение огня

Боевые действия в секторе Газа прекратились днем в пятницу. До этого ХАМАС и Израиль договорились об исполнении первой фазы плана по завершению конфликта.

Движение согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем, включая осужденных пожизненно за терроризм.

Как заявлял Трамп, заложников должны освободить в понедельник. По данным портала Ynet, ЦАХАЛ на первом этапе будет контролировать 53 процента территории анклава и выведет войска из Газы.

Стороны подтвердили договоренности. В то же время глава Генштаба Израиля Эяль Замир приказал армии готовиться к любому сценарию, включая проведение операции по возвращению заложников.

План Трампа

В сентябре Белый дом опубликовал план из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа.

ХАМАС и "другие группировки" должны согласиться не участвовать в управлении Газой. Для членов движения, которые поддержат мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом ЦАХАЛ не должна оккупировать или аннексировать анклав.

Движение согласилось передать управление сектором Газа и заявило, что другие вопросы, включенные в план, касаются будущего анклава и прав палестинцев, они связаны с комплексной национальной позицией и основаны на международном праве. Эти темы будут обсуждать в рамках общепалестинской структуры, в которую также войдет и ХАМАС.