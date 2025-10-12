Забастовка рабочих в Роттердаме привела к затору

ГААГА, 12 окт - РИА Новости, Анастасия Иванова. Забастовка рабочих в порту Роттердама привела к затору, 22 контейнеровоза ожидают входа в гавань, однако в воскресенье стороны договорились начать переговоры и приостановить забастовку с понедельника, сообщила РИА Новости пресс-секретарь порта Сигрид Хесселинк.

Забастовка рабочих, занимающихся креплением грузов на судах в порту Роттердама , началась в среду и парализовала работу с контейнеровозами в крупнейшем порту Европы . В пятницу Федерация профсоюзов Нидерландов (FNV) объявила о продлении забастовки на неопределенный срок.

"В настоящее время мы испытываем затор из-за забастовки: 22 контейнеровоза ожидают на якорной стоянке", - заявила РИА Новости Хесселинк в воскресенье.

Она уточнила, что большая группа представителей логистического сектора в воскресенье обратилась в суд с просьбой запретить или ограничить забастовку в порту в связи с серьезными последствиями.

По итогам слушаний стороны под руководством суда договорились начать новый раунд переговоров в воскресенье и приостановить забастовку ​​с 7.00 утра понедельника, добавила собеседница агентства.

При этом забастовка может возобновиться в пятницу, если к тому моменту не будет достигнуто соглашение между рабочими и их работодателями.

« "Нашей целью была и остается защита интересов логистического сектора и общества от далеко идущих последствий. Мы по-прежнему считаем, что в настоящее время эти действия (забастовка - ред.) наносят несоразмерный ущерб и оказывают серьезное давление на безопасность поставок", - подчеркнула пресс-секретарь.

Портовые компании, по словам Хесселинк, считают, что выработанное по итогам слушания решение не идеально, но оно позволит порту возобновить работу, что поможет частично устранить заторы и обработать контейнеровозы в течение четырех дней.