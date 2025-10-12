Забастовка рабочих в Роттердаме привела к затору

Рейтинг@Mail.ru
13:43 12.10.2025
2025
Роттердам, Нидерланды
Роттердам, Нидерланды
© Fotolia / Ralf Gosch
Роттердам, Нидерланды. Архивное фото
ГААГА, 12 окт - РИА Новости, Анастасия Иванова. Забастовка рабочих в порту Роттердама привела к затору, 22 контейнеровоза ожидают входа в гавань, однако в воскресенье стороны договорились начать переговоры и приостановить забастовку с понедельника, сообщила РИА Новости пресс-секретарь порта Сигрид Хесселинк.
Забастовка рабочих, занимающихся креплением грузов на судах в порту Роттердама, началась в среду и парализовала работу с контейнеровозами в крупнейшем порту Европы. В пятницу Федерация профсоюзов Нидерландов (FNV) объявила о продлении забастовки на неопределенный срок.
"В настоящее время мы испытываем затор из-за забастовки: 22 контейнеровоза ожидают на якорной стоянке", - заявила РИА Новости Хесселинк в воскресенье.
Она уточнила, что большая группа представителей логистического сектора в воскресенье обратилась в суд с просьбой запретить или ограничить забастовку в порту в связи с серьезными последствиями.
По итогам слушаний стороны под руководством суда договорились начать новый раунд переговоров в воскресенье и приостановить забастовку ​​с 7.00 утра понедельника, добавила собеседница агентства.
При этом забастовка может возобновиться в пятницу, если к тому моменту не будет достигнуто соглашение между рабочими и их работодателями.
"Нашей целью была и остается защита интересов логистического сектора и общества от далеко идущих последствий. Мы по-прежнему считаем, что в настоящее время эти действия (забастовка - ред.) наносят несоразмерный ущерб и оказывают серьезное давление на безопасность поставок", - подчеркнула пресс-секретарь.
Портовые компании, по словам Хесселинк, считают, что выработанное по итогам слушания решение не идеально, но оно позволит порту возобновить работу, что поможет частично устранить заторы и обработать контейнеровозы в течение четырех дней.
Как сообщалось ранее, Федерация профсоюзов Нидерландов (FNV) требует, чтобы зарплата рабочих-грузчиков была повышена "до справедливого уровня". По мнению FNV, предлагаемое работодателями повышение заработной платы недостаточно.
