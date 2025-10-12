В Приморье подростки напали на работников кафе

«

"На улице Ватутина во Владивостоке группа подростков совершила противоправные действия, выразившиеся в нападении на сотрудников кафе и нарушении общественного порядка. <...> В настоящее время правоохранительными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личности всех участников инцидента", — говорится в сообщении.