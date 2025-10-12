Рейтинг@Mail.ru
В Приморье подростки напали на работников кафе
08:12 12.10.2025 (обновлено: 14:18 12.10.2025)
В Приморье подростки напали на работников кафе
В Приморье подростки напали на работников кафе
Группа подростков нарушила общественный порядок, напав на работников кафе во Владивостоке, нападавших разыскивают, по факту инцидента проводится проверка,... РИА Новости, 12.10.2025
В Приморье подростки напали на работников кафе

Во Владивостоке группа подростков напала на работников кафе

ВЛАДИВОСТОК, 12 окт — РИА Новости. Группа подростков нарушила общественный порядок, напав на работников кафе во Владивостоке, нападавших разыскивают, по факту инцидента проводится проверка, сообщает в своем Тelegram-канале прокуратура региона.
В соцсетях распространились кадры, где группа подростков, по словам очевидцев, нападает на работников кафе. На кадрах видно, как люди размахивают руками, потом подбегают еще несколько человек, затем группа на вид несовершеннолетних убегает. Авторы видео за кадром утверждают, что у одного из нападавших якобы был при себе пистолет. Также говорится, что все происходило на улице Ватутина во Владивостоке.
По данным прокуратуры, инцидент произошел вечером в субботу.
«

"На улице Ватутина во Владивостоке группа подростков совершила противоправные действия, выразившиеся в нападении на сотрудников кафе и нарушении общественного порядка. <...> В настоящее время правоохранительными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личности всех участников инцидента", — говорится в сообщении.

Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле прокуратуры, обстоятельства произошедшего, а также личности участников инцидента устанавливаются. Особое внимание будет уделено оценке работы системы органов профилактики в сфере подростковых правонарушений и преступности, уточнили в надзорном ведомстве региона.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
