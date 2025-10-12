Рейтинг@Mail.ru
Граждане 14 стран ЕС и США попросили об убежище в России в 2025 году - РИА Новости, 12.10.2025
07:36 12.10.2025
Граждане 14 стран ЕС и США попросили об убежище в России в 2025 году
Граждане 14 стран ЕС и США попросили об убежище в России в 2025 году
Граждане 14 стран Евросоюза и США попросили о временном убежище в России в 2025 году, следует из данных статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости.
в мире, россия, германия, латвия, евросоюз, сша
В мире, Россия, Германия, Латвия, Евросоюз, США
Граждане 14 стран ЕС и США попросили об убежище в России в 2025 году

Об убежище в России в 2025 году попросили 119 граждан ЕС и 14 человек из США

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Граждане 14 стран Евросоюза и США попросили о временном убежище в России в 2025 году, следует из данных статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно имеющимся сведениям, с января по июнь 2025 год в совокупности 119 граждан стран Евросоюза обратились в органы внутренних дел с заявлениями о предоставлении временного убежища в России. Чаще других такие заявления поступали от граждан Германии - 56. В первой "тройке" оказались еще Латвия и Литва - с начала года об убежище в России попросили 20 и 12 граждан прибалтийских республик соответственно.
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Автор расследования о жене Макрона объяснила поиск убежища в России
6 февраля, 14:13
Также заявления о предоставлении временного убежища поступали от 7 граждан Эстонии, 6 граждан Венгрии, 5 - Польши, 3 граждан Италии, из Испании, Словакии, Франции обратились по 2 человека. Также были четверо граждан Бельгии, Болгарии, Греции и Швеции.
Кроме того, о временном убежище в РФ с января по июнь текущего года попросили 14 граждан США.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Полянский призвал учитывать мнение украинцев, нашедших убежище в России
18 августа, 03:26
 
