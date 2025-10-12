https://ria.ru/20251012/ubezhische-2047764384.html
Граждане 14 стран ЕС и США попросили об убежище в России в 2025 году
Граждане 14 стран ЕС и США попросили об убежище в России в 2025 году - РИА Новости, 12.10.2025
Граждане 14 стран ЕС и США попросили об убежище в России в 2025 году
Граждане 14 стран Евросоюза и США попросили о временном убежище в России в 2025 году, следует из данных статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T07:36:00+03:00
2025-10-12T07:36:00+03:00
2025-10-12T07:36:00+03:00
в мире
россия
германия
латвия
евросоюз
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/03/1814189820_0:351:3016:2048_1920x0_80_0_0_4066c4b7c3406e21cf61df9b84e3da1a.jpg
https://ria.ru/20250206/makron-1997732728.html
https://ria.ru/20250818/bezhentsy-2035965880.html
россия
германия
латвия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/03/1814189820_84:272:2452:2048_1920x0_80_0_0_43eef33b1bf38327663ddfec4a03a2ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, германия, латвия, евросоюз, сша
В мире, Россия, Германия, Латвия, Евросоюз, США
Граждане 14 стран ЕС и США попросили об убежище в России в 2025 году
Об убежище в России в 2025 году попросили 119 граждан ЕС и 14 человек из США