Стоматолог рассказала, какие продукты могут изменить цвет зубов - РИА Новости, 12.10.2025
03:21 12.10.2025
Стоматолог рассказала, какие продукты могут изменить цвет зубов
Стоматолог рассказала, какие продукты могут изменить цвет зубов
Черный чай, красное вино и такие специи, как карри и куркума способны изменить цвет зубной эмали, рассказала РИА Новости заведующая отделением стоматологии... РИА Новости, 12.10.2025
2025
общество, здоровье - общество, еда
Общество, Здоровье - Общество, Еда
Стоматолог рассказала, какие продукты могут изменить цвет зубов

Стоматолог Назилина: черный чай и красное вино могут изменить цвет зубов

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Черный чай, красное вино и такие специи, как карри и куркума способны изменить цвет зубной эмали, рассказала РИА Новости заведующая отделением стоматологии Люберецкой больницы Ирина Назилина.
"Блюда, которые портят цвет эмали, — это те блюда, которые содержат красящие вещества. В большей степени вред наносят напитки, такие как черный кофе, чай, кока-кола. Также цвет эмали могут изменить специи: карри, куркума. Они тоже могут поменять цвет эмали, сделать ее красноватого, желтоватого оттенка, и от этого потом будет сложно избавиться", - сказала Назилина.
По словам стоматолога, лидерами по окрашиванию эмали являются красные вина. Назилина рассказала, что причиной этому являются тонины - вещества, которые способны не только придавать вину насыщенно красный цвет, но и прокрашивать зубы. Также меняют цвет зубов черника и свекла.
Стоматолог рассказала и о продуктах, способных нейтрализовать эффект красящих веществ.
"Чтобы нейтрализовать эффект этих красящих веществ нужно выпить чай с лимоном или воду с лимоном. Есть еще натуральные отбеливатели, такие как зелень, некоторые фрукты и овощи, клубника - она содержит яблочную кислоту, поэтому несмотря на красный цвет, удаляет налет. Также обладают отбеливающими свойствами и хорошо отбеливают эмаль запеченная тыква, сельдерей. Последний еще убивает бактерии, которые образуют налет, соответственно, эмаль становится светлее", - добавила Назилина.
Также стоматолог назвала продукты, способные навредить зубам, в их число входит картофель из-за высокого содержания крахмала в составе.
"Употребление блюд, содержащих большое количество крахмала, вредно для зубов, потому что крахмал преобразуется в полисахарид, то есть в глюкозу, которая является питательной средой для бактерий. Какие блюда, содержат крахмал? Прежде всего это картофель. Картофельное пюре, жареная картошка, — это хорошая питательная среда для бактерий. Также крахмал и большое количество углеводов содержат все сладкие блюда: торты, десерты, мороженое, всё сахаросодержащее — это также питательная среда для кариесогенных бактерий и, соответственно, вред для зубов", - рассказала Назилина.
По ее словам, консервы и соленья, которые заготавливаются с использованием уксуса, также вредят эмали зубов.
"Кислоты, которые включает этот консервант, растворяют эмаль, делают ее пористой. После принятия в пищу таких блюд желательно, конечно, ополаскивать рот водой или чистить зубы, если есть такая возможность", - отметила собеседница агентства.
