Рейтинг@Mail.ru
США пригрозили Британии прекращением обмена разведданными, пишут СМИ - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:06 12.10.2025
https://ria.ru/20251012/ssha-2047748697.html
США пригрозили Британии прекращением обмена разведданными, пишут СМИ
США пригрозили Британии прекращением обмена разведданными, пишут СМИ - РИА Новости, 12.10.2025
США пригрозили Британии прекращением обмена разведданными, пишут СМИ
США пригрозили прекратить обмен разведывательными данными с Великобританией из-за снятия обвинений с двух британцев по делу о якобы шпионаже в пользу Китая,... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T02:06:00+03:00
2025-10-12T02:06:00+03:00
в мире
великобритания
китай
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8a484bf7db7e0f954c004034056b668.jpg
https://ria.ru/20250807/ssha-2033829333.html
https://ria.ru/20250205/ssha-1997493803.html
великобритания
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_dffd88998add89c5adc7c89279280f1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, китай, сша
В мире, Великобритания, Китай, США
США пригрозили Британии прекращением обмена разведданными, пишут СМИ

Times: США пригрозили прекратить обмен данными с Британией из-за дела о шпионаже

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. США пригрозили прекратить обмен разведывательными данными с Великобританией из-за снятия обвинений с двух британцев по делу о якобы шпионаже в пользу Китая, сообщает газета Times со ссылкой на источник в американской администрации.
"Белый дом предупредил (премьера Великобритании Кира – ред.) Стармера, что отсутствие преследования двух предполагаемых китайских шпионов рискует подорвать особые отношения и может поставить под угрозу обмен разведданными между Британией и США", - пишет издание.
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
В США военного арестовали по подозрению в шпионаже
7 августа, 01:40
Обвинения против двух британцев Кристофера Кэша и Кристофера Берри, которых подозревали в шпионаже в пользу Китайской Народной Республики, впервые были выдвинуты в 2023 году, хотя оба подозреваемых свою вину отрицали. Обвинения против них неожиданно сняли в сентябре 2025 года. Объяснялось это тем, что прокуратура не смогла получить достаточно доказательств, что КНР угрожает нацбезопасности Великобритании. Офис Стармера ранее заявлял, что ни министры, ни другие официальные лица никак не способствовали прекращению дела.
Скандал с обвинением двух британцев в шпионаже в пользу Китайской Народной Республики разгорелся на фоне попыток нынешнего правительства Великобритании улучшить отношения с Китаем и дискуссий о разрешении строительства в восточном Лондоне нового здания китайского посольства. Ранее КНР посетил целый ряд высокопоставленных британских чиновников, а на начало 2026 года запланирован визит в страну Стармера.
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
В США гражданина Китая обвинили в шпионаже
5 февраля, 13:25
 
В миреВеликобританияКитайСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала