США пригрозили Британии прекращением обмена разведданными, пишут СМИ

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. США пригрозили прекратить обмен разведывательными данными с Великобританией из-за снятия обвинений с двух британцев по делу о якобы шпионаже в пользу Китая, сообщает газета Times со ссылкой на источник в американской администрации.
"Белый дом предупредил (премьера Великобритании Кира – ред.) Стармера, что отсутствие преследования двух предполагаемых китайских шпионов рискует подорвать особые отношения и может поставить под угрозу обмен разведданными между Британией и США", - пишет издание.
Обвинения против двух британцев Кристофера Кэша и Кристофера Берри, которых подозревали в шпионаже в пользу Китайской Народной Республики, впервые были выдвинуты в 2023 году, хотя оба подозреваемых свою вину отрицали. Обвинения против них неожиданно сняли в сентябре 2025 года. Объяснялось это тем, что прокуратура не смогла получить достаточно доказательств, что КНР угрожает нацбезопасности Великобритании. Офис Стармера ранее заявлял, что ни министры, ни другие официальные лица никак не способствовали прекращению дела.
Скандал с обвинением двух британцев в шпионаже в пользу Китайской Народной Республики разгорелся на фоне попыток нынешнего правительства Великобритании улучшить отношения с Китаем и дискуссий о разрешении строительства в восточном Лондоне нового здания китайского посольства. Ранее КНР посетил целый ряд высокопоставленных британских чиновников, а на начало 2026 года запланирован визит в страну Стармера.
