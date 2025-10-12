https://ria.ru/20251012/pogoda-2047777669.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, небольшие осадки и до плюс 9 ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня погода в столичном регионе обусловится тыловой частью североатлантического циклона "Герхард". В Москве
ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами возможны небольшие осадки. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в дневные часы плюс 7 - плюс 9, по области плюс 5 - плюс 10, что соответствует климатической норме середины осени", - рассказал Тишковец
.
Он отметил, что атмосферное давление продолжит падать, оно составит 738 миллиметров ртутного столба.
"С полудня возможна слабая магнитная буря, которая с перерывами продолжится до середины понедельника", - добавил синоптик.