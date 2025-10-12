https://ria.ru/20251012/peregovory-2047789714.html
Песков высказался о нежелании Киева и Европы вести переговоры о мире
Песков высказался о нежелании Киева и Европы вести переговоры о мире
Песков высказался о нежелании Киева и Европы вести переговоры о мире
Европейцы и киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание садиться за стол переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.10.2025
Песков высказался о нежелании Киева и Европы вести переговоры о мире
Песков: Европа и Киев демонстрируют абсолютное нежелание вести переговоры