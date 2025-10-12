Рейтинг@Mail.ru
Песков высказался о нежелании Киева и Европы вести переговоры о мире
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
11:52 12.10.2025 (обновлено: 12:22 12.10.2025)
Песков высказался о нежелании Киева и Европы вести переговоры о мире
Песков высказался о нежелании Киева и Европы вести переговоры о мире - РИА Новости, 12.10.2025
Песков высказался о нежелании Киева и Европы вести переговоры о мире
Европейцы и киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание садиться за стол переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
специальная военная операция на украине
киев
европа
в мире
россия
дмитрий песков
павел зарубин
дональд трамп
киев
европа
россия
киев, европа, в мире, россия, дмитрий песков, павел зарубин, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, Киев, Европа, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Дональд Трамп
Песков высказался о нежелании Киева и Европы вести переговоры о мире

Песков: Европа и Киев демонстрируют абсолютное нежелание вести переговоры

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Европейцы и киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание садиться за стол переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Отвечая на вопросы журналиста телеканала "Россия 1" Павла Зарубина, Песков отметил, что Россия продолжает говорить о своей готовности к мирному урегулированию на Украине, добавив, что о необходимости сесть за стол переговоров всё время говорит и президент США Дональд Трамп.
"Но европейцы, киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание что-то делать в этом русле", - сказал Песков.
