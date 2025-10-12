Пашинян отправится в Египет на саммит по Газе

ЕРЕВАН, 12 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в понедельник в Египет на ближневосточный "саммит мира", посвященный прекращению войны в секторе Газа, сообщила его пресс-секретарь Назели Багдасарян.