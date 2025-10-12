Рейтинг@Mail.ru
18:33 12.10.2025
Пашинян отправится в Египет на саммит по Газе
Пашинян отправится в Египет на саммит по Газе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в понедельник в Египет на ближневосточный "саммит мира", посвященный прекращению войны в секторе Газа, сообщила РИА Новости, 12.10.2025
Пашинян отправится в Египет на саммит по Газе

Пашинян отправится в Египет на ближневосточный саммит по урегулированию в Газе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 12 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в понедельник в Египет на ближневосточный "саммит мира", посвященный прекращению войны в секторе Газа, сообщила его пресс-секретарь Назели Багдасарян.
Ранее канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси заявила, что 13 октября состоится "саммит мира" по разрешению ситуации в секторе Газа, который соберет лидеров более чем 20 стран. Председателями мероприятия станут ас-Сиси и президент США Дональд Трамп. Американский портал Axios сообщил, что на предстоящем саммите в Шарм-эш-Шейхе также ожидается участие лидеров или министров иностранных дел Германии, Франции, Великобритании, Италии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании, Турции, Саудовской Аравии, Пакистана и Индонезии.
"Пашинян 13 октября отправится с рабочим визитом в Египет. По приглашению президента США Дональда Трампа и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси премьер-министр Армении примет участие в Саммите мира на Ближнем Востоке в городе Шарм-эш-Шейх", - говорится в сообщении.
Со своей стороны телеканал Al-Araby Al-Jadeed информировал со ссылкой на источник, что руководство Палестинской национальной администрации на саммит приглашено не было.
Вэнс рассказал, на чьи средства будут восстанавливать Газу
