СМИ сообщили точное время начала освобождения израильских заложников

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 окт – РИА Новости. Освобождение израильских заложников из сектора Газа ожидается в понедельник в два этапа начиная с 08.00 утра (мск), сообщила радиостанция "Галей ЦАХАЛ" со ссылкой на источники.

"Семьям похищенных сообщили, что в 08.00 утра ожидается первый этап освобождения похищенных из двух разных точек в секторе. Вскоре после этого ожидается еще один этап из третьей локации", - сообщила радиостанция.