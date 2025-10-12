Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили точное время начала освобождения израильских заложников
22:01 12.10.2025 (обновлено: 22:09 12.10.2025)
СМИ сообщили точное время начала освобождения израильских заложников
СМИ сообщили точное время начала освобождения израильских заложников
Освобождение израильских заложников из сектора Газа ожидается в понедельник в два этапа начиная с 08.00 утра (мск), сообщила радиостанция "Галей ЦАХАЛ" со... РИА Новости, 12.10.2025
в мире
обострение палестино-израильского конфликта
израиль
сектор газа
хамас
израиль
сектор газа
СМИ сообщили точное время начала освобождения израильских заложников

ГАЛЕЙ ЦАХАЛ: освобождение израильских заложников начнется в понедельник с 8.00

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУчастники митинга в Тель-Авиве в поддержку израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа
Участники митинга в Тель-Авиве в поддержку израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 окт – РИА Новости. Освобождение израильских заложников из сектора Газа ожидается в понедельник в два этапа начиная с 08.00 утра (мск), сообщила радиостанция "Галей ЦАХАЛ" со ссылкой на источники.
"Семьям похищенных сообщили, что в 08.00 утра ожидается первый этап освобождения похищенных из двух разных точек в секторе. Вскоре после этого ожидается еще один этап из третьей локации", - сообщила радиостанция.
ХАМАС подтвердило, что передаст заложников в срок согласно плану Трампа
В миреОбострение палестино-израильского конфликтаИзраильСектор ГазаХАМАС
 
 
