СМИ сообщили точное время начала освобождения израильских заложников
СМИ сообщили точное время начала освобождения израильских заложников - РИА Новости, 12.10.2025
СМИ сообщили точное время начала освобождения израильских заложников
Освобождение израильских заложников из сектора Газа ожидается в понедельник в два этапа начиная с 08.00 утра (мск), сообщила радиостанция "Галей ЦАХАЛ" со... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T22:01:00+03:00
2025-10-12T22:01:00+03:00
2025-10-12T22:09:00+03:00
в мире
обострение палестино-израильского конфликта
израиль
сектор газа
хамас
израиль
сектор газа
ГАЛЕЙ ЦАХАЛ: освобождение израильских заложников начнется в понедельник с 8.00