Литва — Польша: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Литва и Польша встретятся в матче седьмого тура группового этапа европейской квалификации к чемпионат мира по футболу 2026 года.
Во сколько начало
Встреча состоится 12 октября в Каунасе и начнется в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа G
12 октября 2025 • начало в 21:45
Завершен
15’ • Себастьян Шиманьский
64’ • Роберт Левандовский