Ликсутов: число инновационных компаний площадки "Печатники" вырастет до 200
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:13 12.10.2025
Ликсутов: число инновационных компаний площадки "Печатники" вырастет до 200
Ликсутов: число инновационных компаний площадки "Печатники" вырастет до 200 - РИА Новости, 12.10.2025
Ликсутов: число инновационных компаний площадки "Печатники" вырастет до 200
Порядка 200 инновационных компаний будут работать на площадке "Печатники" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в 2030 году, сообщил в воскресенье РИА Новости, 12.10.2025
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
максим ликсутов
москва
Ликсутов: число инновационных компаний площадки "Печатники" вырастет до 200

Ликсутов: около 200 инновационных компаний будут работать в "Печатниках"

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Порядка 200 инновационных компаний будут работать на площадке "Печатники" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в 2030 году, сообщил в воскресенье заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению (мэра Москвы – ред.) Сергея Собянина мы создаем уникальную высокотехнологичную среду в ОЭЗ “Технополис Москва” для развития промышленных предприятий. Площадка “Печатники” — одна из крупнейших в особой экономической зоне столицы, на ней работает свыше 130 компаний, где трудятся более 9 тысяч человек. Через 5 лет здесь будет локализовано производство около 200 предприятий, а общее число рабочих мест достигнет 25 тысяч", – привели слова Ликсутова в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.
Ликсутов: новое производство лекарств открылось в ОЭЗ Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Ликсутов: новое производство лекарств открылось в ОЭЗ "Технополис Москва"
9 октября, 11:16
Заместитель мэра добавил, что расширение промышленного потенциала площадки возможно благодаря поддержке Москвы. Власти столицы предоставляют компаниям-резидентам ОЭЗ Москвы масштабные налоговые льготы и преференции.
Отмечается, что резидент ОЭЗ "Технополис Москва" – компания "Некс-Т" – до конца 2025 года организует роботизированную линию по выпуску ЖК-модулей. Новое производство позволит заменить импортные аналоги и обеспечить российских производителей необходимыми компонентами для выпуска устройств различного назначения: телевизоров, мониторов, интерактивных панелей, а также медицинского и промышленного оборудования.
Другая компания-резидент столичной ОЭЗ – "Моторика" – в IV квартале текущего года расширит промышленные мощности, что позволит увеличить выпуск высокотехнологичной продукции до 10 тысяч изделий в год, уточнили в пресс-службе департамента. Среди новинок предприятия — обновленный бионический протез, который поддерживает 23 настраиваемых жеста и оснащен функцией быстросъемной кисти.
Кроме того, в конце этого года компания "ГЕМ", которая производит медицинские изделия и расходные материалы к ним, запустит на территории столичной ОЭЗ автоматизированное производство контактных чашек Петри и Родека для клинической и санитарной микробиологии, а также начнет выпуск высокотехнологичного оборудования для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам.
Ранее Ликсутов сообщил, что условия поддержки высокотехнологичного бизнеса ОЭЗ "Технополис Москва" презентовали в рамках 25-й Китайской международной промышленной выставки (China International Industry Fair, CIIF). В сентябре площадку "Печатники" посетили три делегации из числа ученых и представителей бизнеса Китайской Народной Республики. Они заявили о желании сотрудничать в сфере промышленности и создавать производственные проекты с предприятиями в ОЭЗ "Технополис Москва".
I Московский инвестиционно-промышленный форум - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Ликсутов: в столице прошел I Московский инвестиционно-промышленный форум
9 октября, 10:10
 
