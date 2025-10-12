В Минкоммерции Китая прокомментировали заявление США о новых пошлинах

ПЕКИН, 12 окт – РИА Новости. Заявление США о введении новых пошлин в отношении Китая является типичным примером "двойных стандартов", заявили в воскресенье в министерстве коммерции КНР.

"Китай, будучи ответственной крупной страной, всегда решительно защищает свою национальную безопасность и общую международную безопасность", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

Отмечается, что "Китай всегда твердо придерживается принципиальной позиции справедливости, рациональности и отсутствия дискриминации, осмотрительно и умеренно вводит меры экспортного контроля".

"Соответствующее заявление США является типичным примером "двойных стандартов", - указали в минкоммерции.