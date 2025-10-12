Рейтинг@Mail.ru
В Минкоммерции Китая прокомментировали заявление США о новых пошлинах - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:33 12.10.2025 (обновлено: 05:48 12.10.2025)
https://ria.ru/20251012/kitay-2047757677.html
В Минкоммерции Китая прокомментировали заявление США о новых пошлинах
В Минкоммерции Китая прокомментировали заявление США о новых пошлинах - РИА Новости, 12.10.2025
В Минкоммерции Китая прокомментировали заявление США о новых пошлинах
Заявление США о введении новых пошлин в отношении Китая является типичным примером "двойных стандартов", заявили в воскресенье в министерстве коммерции КНР. РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T05:33:00+03:00
2025-10-12T05:48:00+03:00
китай
сша
в мире
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152887/21/1528872144_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_2dc065ca585dcad6d55b92aa22b5aa9f.jpg
https://ria.ru/20251011/ssha-2047646151.html
https://ria.ru/20251011/ssha-2047640405.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152887/21/1528872144_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_6bd295a5363c649d6205a627e63562a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, сша, в мире, дональд трамп
Китай, США, В мире, Дональд Трамп
В Минкоммерции Китая прокомментировали заявление США о новых пошлинах

Минкоммерции Китая назвало заявление США о пошлинах примером двойных стандартов

© AP Photo / Andy WongФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Andy Wong
Флаги США и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 12 окт – РИА Новости. Заявление США о введении новых пошлин в отношении Китая является типичным примером "двойных стандартов", заявили в воскресенье в министерстве коммерции КНР.
"Китай, будучи ответственной крупной страной, всегда решительно защищает свою национальную безопасность и общую международную безопасность", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
США готовы к торговой войне с Китаем, заявил торгпред
11 октября, 01:39
Отмечается, что "Китай всегда твердо придерживается принципиальной позиции справедливости, рациональности и отсутствия дискриминации, осмотрительно и умеренно вводит меры экспортного контроля".
"Соответствующее заявление США является типичным примером "двойных стандартов", - указали в минкоммерции.
В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Китайской Народной Республики в сфере торговли.
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
США с 1 ноября или раньше введут новые пошлины на товары из Китая
11 октября, 00:06
 
КитайСШАВ миреДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала