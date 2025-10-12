https://ria.ru/20251012/kitay-2047757677.html
В Минкоммерции Китая прокомментировали заявление США о новых пошлинах
Заявление США о введении новых пошлин в отношении Китая является типичным примером "двойных стандартов", заявили в воскресенье в министерстве коммерции КНР. РИА Новости, 12.10.2025
Минкоммерции Китая назвало заявление США о пошлинах примером двойных стандартов
ПЕКИН, 12 окт – РИА Новости. Заявление США о введении новых пошлин в отношении Китая является типичным примером "двойных стандартов", заявили в воскресенье в министерстве коммерции КНР.
"Китай, будучи ответственной крупной страной, всегда решительно защищает свою национальную безопасность и общую международную безопасность", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Отмечается, что "Китай всегда твердо придерживается принципиальной позиции справедливости, рациональности и отсутствия дискриминации, осмотрительно и умеренно вводит меры экспортного контроля".
"Соответствующее заявление США
является типичным примером "двойных стандартов", - указали в минкоммерции.
В пятницу президент США Дональд Трамп
заявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая
сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Китайской Народной Республики в сфере торговли.