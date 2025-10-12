Рейтинг@Mail.ru
Индонезийская молодежь передала российским военным подарки в знак поддержки - РИА Новости, 12.10.2025
08:55 12.10.2025 (обновлено: 10:26 12.10.2025)
Индонезийская молодежь передала российским военным подарки в знак поддержки
Индонезийская молодежь передала российским военным подарки в знак поддержки - РИА Новости, 12.10.2025
Индонезийская молодежь передала российским военным подарки в знак поддержки
Десятки индонезийских лидеров мнений, руководителей молодежных организаций и политиков отправили российским ветеранам боевых действий самодельные подарки,... РИА Новости, 12.10.2025
индонезия
россия
джакарта
в мире
индонезия
россия
джакарта
индонезия, россия, джакарта, в мире
Индонезия, Россия, Джакарта, В мире
ДЖАКАРТА, 12 октября — РИА Новости. Десятки индонезийских лидеров мнений, руководителей молодежных организаций и политиков отправили российским ветеранам боевых действий самодельные подарки, приложив к ним записки со словами поддержки, стало известно корреспонденту РИА Новости.
Подарки и послания из Индонезии в ближайшее время будут переданы участникам СВО, сражающимся на передовой.
В ходе акции, организованной сообществом RUSFLUENCE на площадке Русского дома в Индонезии, молодые индонезийцы сделали матрешки из фетровой бумаги с элементами традиционной индонезийской ткани "батик". Каждый участник самостоятельно украсил подарок российским ветеранам боевых действий.
"Для нас честь — передать символические подарки российским героям. Пусть в России знают, что поддержка правого дела не угасает нигде, она тянется от передовой до тропиков", — заявила РИА Новости основатель сообщества RUSFLUENCE Анасташа Вибисоно.
Лидеры мнений также приложили к своим подаркам записки со словами поддержки: "Слава героям России!", "Мы помним о вас", "Привет вам из Джакарты! Спасибо за вашу храбрость".
По словам организаторов акции, созданные своими руками сувениры символизируют то, с каким уважением и любовью в Индонезии относятся к России и российских культуре.
Индонезия Россия Джакарта В мире
 
 
