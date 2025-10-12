Индонезийская молодежь передала российским военным подарки в знак поддержки

Участники акции на площадке Русского дома в Джакарте

ДЖАКАРТА, 12 октября — РИА Новости. Десятки индонезийских лидеров мнений, руководителей молодежных организаций и политиков отправили российским ветеранам боевых действий самодельные подарки, приложив к ним записки со словами поддержки, стало известно корреспонденту РИА Новости.

Подарки и послания из Индонезии в ближайшее время будут переданы участникам СВО, сражающимся на передовой.

В ходе акции, организованной сообществом RUSFLUENCE на площадке Русского дома в Индонезии, молодые индонезийцы сделали матрешки из фетровой бумаги с элементами традиционной индонезийской ткани "батик". Каждый участник самостоятельно украсил подарок российским ветеранам боевых действий.

"Для нас честь — передать символические подарки российским героям. Пусть в России знают, что поддержка правого дела не угасает нигде, она тянется от передовой до тропиков", — заявила РИА Новости основатель сообщества RUSFLUENCE Анасташа Вибисоно.

Лидеры мнений также приложили к своим подаркам записки со словами поддержки: "Слава героям России!", "Мы помним о вас", "Привет вам из Джакарты ! Спасибо за вашу храбрость".