Индонезийская молодежь передала российским военным подарки в знак поддержки
ДЖАКАРТА, 12 октября — РИА Новости. Десятки индонезийских лидеров мнений, руководителей молодежных организаций и политиков отправили российским ветеранам боевых действий самодельные подарки, приложив к ним записки со словами поддержки, стало известно корреспонденту РИА Новости.
Подарки и послания из Индонезии
в ближайшее время будут переданы участникам СВО, сражающимся на передовой.
В ходе акции, организованной сообществом RUSFLUENCE на площадке Русского дома в Индонезии, молодые индонезийцы сделали матрешки из фетровой бумаги с элементами традиционной индонезийской ткани "батик". Каждый участник самостоятельно украсил подарок российским ветеранам боевых действий.
"Для нас честь — передать символические подарки российским героям. Пусть в России
знают, что поддержка правого дела не угасает нигде, она тянется от передовой до тропиков", — заявила РИА Новости основатель сообщества RUSFLUENCE Анасташа Вибисоно.
Лидеры мнений также приложили к своим подаркам записки со словами поддержки: "Слава героям России!", "Мы помним о вас", "Привет вам из Джакарты
! Спасибо за вашу храбрость".
По словам организаторов акции, созданные своими руками сувениры символизируют то, с каким уважением и любовью в Индонезии относятся к России и российских культуре.